貝森特：美加領袖通話 卡尼收回WEF爭議言論

財政部長貝森特。 (路透)

財政部長貝森特(Scott Bessent)透露，加拿大總理卡尼(Mark Carney)已在與川普總統通話時，收回他日前在達沃斯世界經濟論壇(WEF)上的部分爭議言論。

貝森特26日在「福斯新聞」(Fox News)接受主播漢尼提(Sean Hannity)專訪時表示，他當天在白宮橢圓形辦公室，聽到川普與卡尼通話，卡尼「非常積極地」修正並淡化先前在達沃斯論壇發表的一些「不當言論」。

路透報導，卡尼上周在達沃斯論壇演講時，呼籲各國正視並接受「立基於規則的全球秩序正在終結」，引發爭議與熱烈討論，也讓他在會場獲得觀眾罕見起立鼓掌。

貝森特指出，卡尼在通話中明確撤回了先前的爭議立場。

