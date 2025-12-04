貝森特：美台關係沒有改變 台灣晶片供應鏈中斷是全球最大經濟威脅

賴清德總統日前接受紐約時報(The New York Times)「交易錄峰會」(DealBook Summit)視訊專訪，美國財政部長貝森特(Scott Bessent)隨後也在同一場活動接受主持人索肯(Andrew Ross Sorkin)訪問。在被問及台灣時，貝森特表示，台灣應該視美台關係為「沒有改變」，並特別指出，全球單一最大的經濟威脅，就是來自台灣的晶片供應鏈中斷。

貝森特在談及美中關稅談判時，索肯特別提到，剛剛訪問過台灣總統。由於台灣現在非常擔心中國入侵的可能性，因此宣布大幅增加軍事開支的計畫。索肯問貝森特，如果中國入侵台灣，美國是否會出手相助？

貝森特先表示他不回答假設性問題。主持人又追問，那台灣民眾應該如何看待這樣的關係？台灣應該認為美國是台灣的盟友嗎？貝森特回答說，台灣應該要認為這種關係沒有改變。

在主持人的追問下，貝森特進一步說明，這意味著現在是非常好的平衡狀態，美國是中國也是台灣的盟友，關係沒有改變。

隨後貝森特談起外國對美投資和製造業回歸美國，他再次提及美中關係，表示他一直以來主張的不是「脫鉤」(decouple)，而是「去風險」(derisk)。他特別指出，全球唯一最大的經濟威脅，就是來自台灣的晶片供應鏈中斷。

針對這點，主持人特別提問，川普(Donald Trump)希望將晶片製造移回美國，提出未來兩年內，要有50%的晶片在美生產，這是否會讓台灣變得脆弱？會讓中國侵略台灣時，美國不插手干預？還是說，晶片會讓美國有更大的可能性出面保護台灣？

對此，貝森特沒有直接回答，而是反駁主持人的問題有缺陷。貝森特說：「這就像說我有保險，我就希望我的房子失火嗎？應該是我的房子本來就有可能失火，對吧？你去風險，不代表改變任何事情。」(編輯：許嘉芫)