貝森特：美財政部高層上週訪中強化溝通管道

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)9日表示，財政部高層已在上週訪問中國，「以強化華盛頓與北京之間的溝通管道」。

貝森特在X平台發文說，來自這兩大經濟體的官員，針對他和中國國務院副總理何立峰下次的高層級會談準備工作進行討論。

貝森特表示，美國期待雙方持續具建設性的往來，並隨著雙邊下次的面對面會晤即將到來，在未來數週保持著積極的前進動能。

美國財政部並未針對貝森特將在何時、何地與何立峰會面發表評論。這類會面有可能在未來數週進行，以便為美國總統川普(Donald Trump)4月訪問中國舖路。

貝森特和美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)去年12月曾和何立峰通話，根據中國官媒新華社當時的報導，雙方同意促進雙邊貿易與經濟關係的穩定發展。

貝森特上次與何立峰見面是去年10月在馬來西亞，當時雙邊商議了一項協議架構，北京同意推遲對稀土供應的出口管制，而華盛頓則撤銷對中國商品祭出的100%關稅。

貝森特最近數週曾表示，中國正在按照計畫落實美中貿易協議，包括在2月底前採購1200萬公噸的美國大豆。(編輯：鍾錦隆)