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北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）週二爆發激烈抗爭，起因於前一日發生的一起蘇丹籍嫌犯持刀傷人案。憤怒的民眾走上街頭焚燒巴士與車輛，並封鎖主要幹道，儘管當局呼籲冷靜，但反移民情緒仍讓城市陷入混亂。

根據法新社（AFP）報導，這場抗爭源於週一發生的一起殘暴持刀攻擊事件。由於案發過程的驚悚影片在網路流傳，引發全英國社會震驚，隨後演變成針對移民群體的抗議行動。儘管北愛爾蘭警方與英國當局在週二多次發出呼籲，希望民眾保持冷靜，但仍無法平息群眾怒火。

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週二晚間七點起，數百名示威者開始在貝爾法斯特多處地點集結，其中許多人蒙面行動。抗議現場火光四射，示威者縱火焚燒一輛巴士及多部車輛，濃煙升向天際，多條交通要道遭到封鎖。警方出動直升機在城市上空盤旋監控，試圖掌控局勢。

這起事件反映出當地日益緊張的移民議題。目前警方正嚴密戒備，防止暴力衝突進一步擴大。當局強調，雖然理解民眾對暴力犯罪的恐懼，但絕不容許破壞公共秩序的違法行為，呼籲各界回歸理性對話。

原文出處：貝爾法斯特爆發反移民示威！蘇丹籍嫌犯持刀傷人引公憤 街頭焚車封路

本文由AI協作，經編輯審核後發布