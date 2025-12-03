貝瑞：比特幣是今時代的鬱金香泡沫 並因這理由停掉避險基金

「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）接受「大賣空」（The Big Short）作者麥可．路易士（Michael Lewis）Podcast專訪，談到他為什麼停止為外部投資人管理資金。

他說：「我認為美股情況不妙，可能接下來會有好幾年的低迷。」

貝瑞指出，如今大量資金都透過被動式投資進入市場。他說：「在美國，現在市場如果下跌，已不像 2000 年那樣，還有一堆被忽視的股票就算那斯達克暴跌也能逆勢上來。現在我認為整個市場會一起往下掉。做多美股來保護自己，幾乎是不可能的事。」「這也是我決定退出的原因。」

貝瑞也解釋，他為什麼認為帕蘭提（Palantir）會下跌。

他說：「他們老是說自己是唯一的，但 IBM 做的基本上一樣。IBM 的事業規模其實還比 Palantir 大。」

他批評 Palantir 股票獎酬過高，營收只有 40 億美元，卻養出了五位億萬富豪。

貝瑞進一步指出，更大的問題在於，網路泡沫（他形容為「資料傳輸泡沫」）時期的美股高峰，出現在企業資本支出甚至還沒到位一半的階段。他說：「現在的情況是，你只要宣布在 AI 上增加 1 美元資本支出，你的市值就會跟著增加 3 美元。」

貝瑞表示，若現在一定要買股票，他會考慮那些不受市場青睞的醫療保健類股。

至於比特幣，他形容這是「今時代的鬱金香球莖」，意指 17 世紀因炒作而崩盤的鬱金香泡沫。

貝瑞說：「比特幣漲到 10 萬美元，我覺得荒謬至極。」他並直言這種加密幣根本「一文不值」。

貝瑞告訴路易士，比特幣比鬱金香球莖還糟糕，因為它讓太多犯罪活動得以更加隱匿進行」。

