貝萊德上調美股評級！看好戰爭風險可控、企業獲利前景樂觀

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資產管理巨頭貝萊德集團（BlackRock Inc.）上調了對美股的展望

資產管理巨頭「貝萊德集團」（BlackRock Inc.）上調了對美股的展望，理由是伊朗戰爭的影響受到控制，加上企業獲利強勁，將為國內股票創造有利環境。這家為客戶管理14兆美元資產的公司在其每週市場報告中表示，已將評級從中性上調一個級距至加碼。

據美國財經媒體《CNBC》的報導，戰爭發展一度使貝萊德集團對美股持審慎態度，但該公司表示，目前對持久停火的前景，使策略師相信影響不會太大。

這家投資管理公司指出：「在幾週前降低風險之後，我們觀察到2個訊號將促使我們重新提高風險部位。首先，是有具體證據顯示將重新開放『荷姆茲海峽』（Strait of Hormuz）的資金與貨物流動；其次，是對持續宏觀經濟影響受到控制的可見度提高。」

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貝萊德集團補充：「即使自2月28日戰爭爆發以來，市場對2026年美國與新興市場的企業獲利預期仍持續上升。」該公司的策略師也強調，「美國與伊朗重新爆發戰爭的門檻很高」，進一步限制了潛在損害。

與此同時，企業獲利前景看起來相當樂觀。隨著財報季剛剛展開，根據金融數據與軟體供應商「FactSet」的數據，標普500指數成分公司的第1季整體獲利預計將成長12.6%。該預測機構還分析，如果歷史上的超預期比率持續，這一數字可能上升至19%。

此外，今年科技產業的獲利預計將成長45%，但該板塊今年以來僅出現小幅上漲。貝萊德集團表示，這使得資訊科技板塊相較於標普500其他10個板塊的估值降至2020年中以來的最低水平。

策略師指出：「由於企業獲利預期強勁，以及全球經濟成長所累積的損害有限，我們重新提高對美國與新興市場的風險配置。」他們補充：「在本季美國財報季中，我們關注利潤率，並仍偏好如國防等主題性投資機會。」在貝萊德集團的股票投資組合中，美國與新興市場是目前唯一被加碼的2個地區。

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