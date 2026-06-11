貝萊德系統化平台下半年點將 AI看好2產業、台灣工業和化學產業機會來了

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貝萊德系統化平台。陳俐妏攝



今年金融市場進入下半場，總體經濟、利率政策與地緣政治等市場雜訊同步增加。貝萊德系統化投資平台

運用模型和系統化流程提出訊號展望，先前投資人追捧特定類別，因此產生過熱，下半年建議投資人留意防禦，高水準息收標的，來降低投資組合風險。

全球股市策略中，持續看好 AI題材 ，特別是半導體和大型雲端，審慎看待軟體類股，由於通膨可能維持較長水準，在利率維持下，會青睞資產負債表強勁和具現金流的產業，減碼非核心消費產業。以台灣市場來看，投資題材不只AI和科技，工業和化學產業也都有相當機會。

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貝萊德系統化投資團隊今天分享，以上半年關鍵市場訊號如何影響投資組合配置與策略，並前瞻下半年利率環境、跨資產分化及 AI 驅動因子的演變方向，探討系統化投資如何透過人機協作整合多源數據與訊號，協助投資人穿透市場雜訊，在收益、成長與風險管理間取得平衡。

貝萊德系統化投資平台已達40年，投資規模上看4000億美元，透過資料量累積，相較2010年已達˙90倍，應用大語言模型（LLMMs）和系統化流程，以合理性、預測性、增值力，挑選市場潛在新星。

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