貝里斯大使梅凱瑟參訪美和科大

貝里斯駐臺大使梅凱瑟（前排右七）及外交部參訪團八日參訪屏東美和科大專業人才培育基地，對相課程實作訓練留下深刻印象。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

貝里斯駐臺大使梅凱瑟及外交部參訪團八日參訪屏東美和科技大學，校方安排原住民族學生穿著傳統服飾吟唱歌謠迎賓，象徵部落對訪客展現的最高禮遇與尊榮。

此次校園參訪由該校董事長劉忠志及校長王建臺親自接待，並由校方引領大使及外交部參訪團參觀該校銀髮賦能人才培育中心、智慧健康照護中心和食安人才培育中心等三大特色中心及護理、餐旅、觀光等相關科系及特色教室。雙方並就教育與產學合作等議題交換意見，期望臺灣護理及健康照護、食品安全教育的分享，成為支持友邦健康醫療、長照及食安發展的關鍵教育平台。

校長王建臺表示，臺貝兩國建交滿三十六年，是臺灣重要的邦交國之一，而梅凱瑟大使是政大校友、二十年前學成後回到貝里斯工商界發揮所長，如今以大使身份回臺，有機會參訪美和科大，並經由參觀特色教學場域，發掘雙方合作契機，促成未來教育及產學方面的合作，也期盼透過雙方交流，為臺灣與貝國友好關係注入新的動能。

梅凱瑟大使指出，第一次來到屏東美和科大，長照跟智能照護，是貝國發展所需，美和科大提供場域及實作訓練，顯見對實作技術的重視，也盼有機會促成貝國學生來美和就讀，並引進相關產業及教育與貝國合作。她對於臺灣屏東特產可可豆還結合臺灣烏龍茶、鐵觀音製作的冠軍巧克力印象深刻，也不忘推銷貝國可可豆，盼未來與美和科大產學技術結合，用臺灣茶與貝國可可豆，共同行銷臺貝兩國特色產品。

王建臺強調，近年來在教育部高教深耕計畫補助下，學校不斷檢討並優化特色，發展出「智慧健康照護人才培育」、「食品安全人才培育」、「銀髮賦能人才培育」特色教學主軸，以「智慧健康照護」、「居家照護」、「銀髮賦能」及「食品安全」作為課程設計與人才培養目標，讓學生具備關鍵能力與職場接軌，達到「康健服務永續」、「食安教育永續」和「文化環境永續」三大善盡社會責任目標。