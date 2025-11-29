貝里斯大使訪台北大學 深化台貝國際交流

台北大學校長林道通（左）接待貝里斯梅凱瑟大使（右）。（圖：台北大學提供）

貝里斯駐臺大使梅凱瑟（H.E.Katherine Vanessa Meighan）蒞臨台北大學演講，她肯定台北大學在國際教育上的彈性與願景，並期望未來能成為連結國際、支持友邦發展的關鍵教育平台。

台北大學校長林道通歡迎梅凱瑟大使蒞臨本校演講。他表示，貝里斯是臺灣重要友邦之一，能邀請大使親臨分享寶貴經驗，對全校師生而言是莫大的榮幸。自一九八九年建交以來，臺貝關係始終穩定而緊密，而梅凱瑟大使與臺灣更有深厚連結，此次再次踏上臺灣，更具特別意義。

林道通指出，臺北大學以「雙渦輪引擎」策略推動校務發展，核心包括數位轉型與永續發展，同時也積極與國際接軌，建立多元且深厚的合作，包括師資交流、共同研究與學生交換等。他熱誠歡迎更多貝里斯學者與學生加入本校學術社群，共同為校園注入國際活力。

梅凱瑟大使肯定台北大學在國際學生制度上的努力。她表示，臺灣安全的生活環境、透明準時的公共運輸，以及重視溝通的教育體系，深刻影響學生的價值觀與未來發展。許多來自臺灣友邦的學生，返國後進入政府與公部門，將在臺習得的制度思維與溝通方式帶入工作，成為推動改革的重要基礎，其影響力遠超想像。對於未來雙邊合作方向，梅凱瑟建議，台北大學思考研究學生來源國需求、加強跨院合作、建立國際生顧問制度，並打造可持續的合作平台，例如需求評估、區域政策白皮書與跨系實習計畫等。

梅凱瑟具備深厚的國際教育背景與產業經驗。她曾於二○○三至二○○五年間獲國合會獎學金，就讀政治大學IMBA國際經營管理碩士，並成為該校傑出校友。梅凱瑟長期投入貝里斯工商界與公共服務，累積在人力資源、公共關係、營運管理與行銷領域的專業實務經驗。她於二○二五年九月十二日正式到任後，積極推動並深化台貝雙邊交流與合作。