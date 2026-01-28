負債千萬遭黑衣人圍堵！鳥來嬤現身曝收入現況

娛樂中心／李汶臻報導

77歲資深女星吳敏出道超過50年，因在長青劇《鳥來伯與十三姨》中飾演「鳥來嬤」一角而廣為人知，也因此獲封「國民阿嬤」稱號。豈料，她卻在事業正值高峰之際選擇轉換跑道、投身政壇，但最終落選；之後更被爆出因投資失利負債千萬，還曾罹患子宮頸癌，甚至一度傳出烏龍死訊，人生起伏不小。她28日現身演藝工會尾牙，罕見鬆口談及近來的收入狀況與身體近況。

吳敏1999年出演《鳥來伯與十三姨》，演活了「鳥來嬤」一角，這一演就是10年，「鳥窩頭」也成了最佳招牌深植人心。許多人甚至不曉得她本名，見到她只能喊她「鳥來嬤」。她2010年參選台中市北屯區議員，但最終未能當選，之後更爆出投資失利、負債上千萬元，還一度被黑衣人當面追債。

鳥來嬤「昔欠千萬債務」黑衣人狂追！現身吐近況「收入來源」鬆口了

鳥來嬤（左2）2025年曾登上《超級冰冰Show》，與高群（右2）、陽帆（左1）、白冰冰（右1）同台。（圖／民視新聞

近來鮮少出現在螢光幕前的她，28日出席演藝工會尾牙並受訪透露近況。據《鏡報》報導，吳敏透露自己早已不追蹤癌指數，更稱「只剩身體健康而已」。定居台中的她指出，她現在選擇跟孩子住一起。





高齡77歲的資深演員吳敏，過去因出演「鳥來嬤」一角走紅。（圖／翻攝吳敏臉書）





至於工作和收入方面，她表示有不錯的戲還是都會接，並開玩笑說「還是有些戲劇單位找一下我們這些沒走的，讓我們留點紀念價值」。此外，她偶爾也還有接配音工作，且孩子也都很孝順，會孝敬他生活費。

