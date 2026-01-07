負債歸零就財力升級？許淑華質疑中央變相懲處：研議提聲請復議

新版的《財政收支劃分法》（簡稱《財劃法》）115年度上路，由於地方財源大幅提升，中央也藉此調整各縣市財力分級。其中南投縣的財力級次，相較112年度小幅升等1級，自第4級躍升第3級，代表地方自籌款比率將提高。對此，縣長許淑華直言不合理，縣府才剛還債，財力級次就升等，這是變相懲處嗎？研議提聲請復議。

南投縣長許淑華。（圖／南投縣政府）

長期關注公務人員權益的「台灣公務革新力量聯盟」（公革力），今（7）日在臉書以「115年財力級次大洗牌：地方第一線公務員為什麼對這份新年公告笑不出來」為題發文，並貼出主計總處公布的「115年至117年各縣市財力級次表」。

該表顯示，第1級為新竹市、新竹縣、台北市、台東縣；第2級為金門縣、花蓮縣、新北市；第3級為桃園市、南投縣、宜蘭縣、台中市；第4級苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第5級台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。

對此，許淑華回應，收到行政院的財力級次，發現南投縣從第4級升至第3級，這意味著未來要推動各項建設，地方自籌款的比率也將跟著提高。她提出質疑，若是依照新版《財劃法》，各縣市的統籌分配款都增加了，為何有些縣市的財力級次還降等？例如台南市就從第3級降到第5級，她呼籲中央應公布各縣市財力級次試算標準。

行政院主計總處。（資料照／中天新聞）

許淑華指出，縣府才剛還完負債，達成「0負債」目標，財力級次就突然升等，這不禁讓人多做聯想，還有地方政府願意還債？「還是只要有負債，象徵財力愈差，可以向中央拿更多？」許淑華認為，中央應該鼓勵各縣市政府遵守財政紀律，如果只是一直喊窮而不還債，這不是行政機關健全的財政狀況。

許淑華續指，南投縣自有財源比例約7%，主要還是靠中央統籌分配稅款及補助款，而且南投縣山區地域遼闊，每逢颱風和雨季就災害頻傳，部分災修復原經費仍得仰賴中央挹注，災修款只能用於災修，中央竟將災修補助款也列入縣府財政收入，這根本不合理。

各縣市財力級次表。（圖／台灣公務革新力量聯盟臉書粉專）

許淑華大嘆，中央能給地方多少一般性補助款不願講清楚，現在財力又升級，配合款要提高，會讓人覺得行政院和地方政府斤斤計較，希望中央能說明各縣市財力級次的試算標準，否則地方很難編預算，影響地方施政。

