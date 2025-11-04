負債清零！許淑華保證老人健保費全額補助明年一定兌現

許淑華答詢時強調，南投縣老人長輩免健保自付額的新福利，明年一定兌現。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣於上個月全數還清負債，達成零負債目標，縣長許淑華四日在議會答詢時堅定宣示，由縣府負擔老人長輩健保費的承諾，待明年三、四月縣議會臨時會通過追加預算就一定兌現，將會有超過十萬名長輩受惠。

許淑華指出，上個月，縣府將她接任後所有的九十一億元負債正式償還完畢，讓南投縣成為一個負債清零、沒有負債的縣市。為此，不論明年中央財源挹注南投縣的最後結果如何，由縣政府負擔南投縣六十五歲、原住民五十五歲以上長輩健保費的新措施，一定會落實推動。

許淑華表示，明年新的財政收支劃分法開始施行，雖然，南投縣統籌分配稅款會增加約一百四十四億元，但是從中央各部會釋出的訊息，中央同時也會大幅減少原本對於南投縣的一般性及計畫型補助，而且中央補助計畫的地方配合款比例也會提高，如此一來，原則上，縣府主計處初步的計算，以後中央挹注縣庫的財源，最終可能一年只增加不到十億，這也正是多位議員關心甚至憂心的原因。

許淑華強調，在沒有債務壓力下，她已向長輩承諾宣布的健保費由縣府全額負擔的新福利，明年一定會實施。縣府確定會在明年度縣議會第一次臨時會審議時，提出追加預算案，樂觀預期約是明年三、四月，順利獲縣議會支持通過後著手辦理。她也提醒，若是疏忽或人在國外欠繳健保費的長輩，如有能力就趕快繳清，以免難以享受縣府負擔健保費的新福利，未來如果縣府財政條件允許，也會持續優化其他的社會福利。