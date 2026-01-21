負債父一過世...他立刻辦理拋棄繼承，不料竟錯失500萬遺產！父母親過世後，千萬別輕易放棄權益





幾天前看到一則新聞，因為跟父親很少有往來，得知父親過世後有大筆債務，就立刻向法院辦理拋棄繼承，拋棄繼承不久得知父親還有留下千萬房產，扣除債務後還有500萬元的遺產，他向法院撤銷拋棄繼承無效，最後這筆遺產就讓父親的兄弟繼承了，產生了讓人『遺憾』的感想，究竟：

1.繼承發生時，辦理拋棄繼承的期限有多久?是否可以在期限內先調查被繼承人留有遺產或是負債?以免「秒拋」繼承的事件發生。

在父親過世後，如果發現父親留有大筆債務，想要拋棄繼承權的話，必須在知悉父親死亡三個月內拋棄繼承。由於拋棄繼承的效果是拋棄掉繼承的權利，也就是父親的遺產完全跟你無關，財產與負債一起拋棄，所以，調查父親遺留多少財產與債務是當務之急。

我們可以先向國稅局查調父親的遺產清單，裡面會有不動產及其他財產的紀錄，並且到父親居住的房屋查看所遺留的物品以及相關財務的單據，用以評估父親的資產總值。

至於負債的部分，可以向聯合徵信中心查調記錄，也可以從父親的不動產登記資料查詢是否有設定抵押權或查封記錄，調查看看究竟有多少負債，等到確定父親的『負債』大於『資產』的話，再進行拋棄繼承的程序，以免遺憾的事情發生。

2.如果父親留有債務是否一定要拋棄繼承呢?是否可以辦理限定繼承?要如何辦理呢?

其實如果不確定負債大於資產，我國民法已經改為概括繼承但是限定責任，惟須依照法定的程序辦理。

所以，只要在父親過世後三個月內向法院陳報遺產清冊，並依法登報催告債權人登記債權，待催告期間過後，先清償父親的債務後，所剩下來的財產才能再分配給繼承人，如果遺產不足清償負債，繼承人也不需要用『自己』的錢替父親還債的。所以，不確定遺產狀況也不一定要拋棄繼承。

最後，希望每一個父母親與子女對於財富的傳承都能夠有順暢的溝通，子女多多關心父母，父母親可以主動的跟子女分享工作的辛勞，以及對未來傳承的期許。

雖然可以不需要鉅細靡遺的告知子女財產狀況，但是究竟是否資產大於負債或是負債大於資產，這只有父母親最清楚的事情，是可以預先交代的，除了讓子女感念到父母親的愛，也讓美好的家訓得以延續傳承下去。

(本文獲「恩典法律事務所」授權轉載，原文刊載於此)





