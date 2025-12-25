「負債賭王」林秉文棄保潛逃 傳現身柬埔寨疑重起爐灶

台北市 / 綜合報導

林秉文涉及「88會館」洗錢案遭到起訴後，去年年底棄保潛逃出境行蹤成謎，近日卻傳出，林秉文出現在柬埔寨西港，疑似替一家酒店賭場開幕站台，看起來要另起爐灶。而遭到通緝的林秉文，仍囂張屢屢現身網路，資深媒體人透露，其實台柬雙方並沒有邦交，警方很難透過引渡等方式，將人帶回來台灣，但現在想要在被泰國打壓的柬埔寨發展，可能會不太順利。

林秉文友人說：「我們緊緊圍繞在林總身邊把FTJ做大做強。」身穿白色襯衫手對鏡頭比讚，後方還有大批黑衣保鑣，站在C位的他，是日前涉及88會館洗錢案，棄保潛逃遭通緝的，百億賭王林秉文，時隔將近一年現身網路，曝光人就在柬埔寨，同場餐會不少人肩搭肩，開心合影眾人都叫他「大老闆」，看起來完全不像名通緝犯。

根據平面媒體報導，林文秉疑似是，替新開幕的酒店賭場站台，資深媒體人陶煥昌說：「柬埔寨這個地方，可以說是這些犯罪分子的快樂天堂，台柬雙方並沒有外交關係，我們沒有辦法透過引渡或者是抓人，把他轉介回台灣來。」

林秉文在2022年11月，涉及88會館案300萬元交保，2023年2月遭到起訴，隔年12月棄保潛逃出境，17日還被民眾目擊，現身在柬埔寨金邊機場，潛逃後約一個月，還在臉書上囂張發文，逃亡不是因為司法問題，而是個人因素，今年10月疑現身酒店開幕，疑似要重啟爐灶，明明遭到通緝還頻頻曝光，甚至沒有回國投案。

資深媒體人陶煥昌說：「(柬埔寨)受到(泰國)打壓之後，當地的什麼酒店，一些開發案啊，撤資的撤資爛尾樓的爛尾樓，也就是說在當地發展，現在並不會像以前那麼順利。」林秉文棄保潛逃掀起風波，甚至在網路上隔空開戰立委，如今又在網路現身，是否要回國投案，警方持續努力期望早日，將人帶回台灣歸案。

