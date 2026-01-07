負債20年新低 謝國樑上任３年減債27億

市長謝國樑執政三年，負債創二十年新低。（記者王慕慈攝）

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市一一四年總預算編列原預估公共債務未償餘額五十億元。經結算，未償長短期債務約四十億元，較一一一年底市長謝國樑剛上任時的六十七點零四億元，三年內減債二十七億元，達近二十年來負債新低，每位市民平均負債一萬一千一百元，負債比逐年下降。

基隆於一０三年時負債最高達一百二十四點億元，負債比近百分之五十，瀕舉債上限；前市長林右昌接任時，舉債更達六十年來新高，八年卸任時降到六十七億元，負債餘額減少五十七億多，在全台各縣市的財政能力分級攀升到中段班的第三級。

去年十月底市府編列總預算，預估負債可減少至五十億元。經過結算，去年底市府公共債務未償餘額降至四十億元，較三年前降債二十七億元，創近二十年來負債新低。

市府說，《財劃法》修法，基隆一一五年度統籌分配款雖增加七十三億元；但行政院將一般補助款改為競爭型，致使一般補助款減少了八十九億元，歲入反較一一四年度短少十七億元。如今中央總預算仍在立法院卡關，市府僅能依暫估數編列。為因應歲出歲入短差，市府去年在總預算中編列擬舉債二十二億元弭平。

主計長陳淑姿去年在立法院答詢時，曾承諾包括基隆在內九個歲入減少縣市不會少於一一四年度。市府說，若後續中央額外補給基隆，市府不一定得實際舉債因應；即便舉債，以去年結算公共債務降至四十億元、增債二十二億元，負債總額六十二億，仍未超過上任的債務未償餘額。

市府強調，近三年來市府除運用中央增加的統籌分配稅款及相關補助挹注市政推動，逐年穩定降低公共債務，財政體質逐漸好轉。根據前三年財務收支狀況及《財劃法》分配歲入短少，今年將基隆財政等級降到四級，花蓮也降到二級。未來持續推動基捷等重大建設仍得視需要適度舉債，強化財政紀律與資源統籌，穩健財政永續發展目標。