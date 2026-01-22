負北極振盪訊號現蹤！鄭明典「曬1圖」示警：台灣也在影響範圍

生活中心／黃依婷報導

通常北極振盪指數在-2到2之間，會視為不顯著。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

今（23）日清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中部以北、宜蘭低溫11至13度，其他地區14至16度，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫17至20度，中南部高溫20至22度，中南部日夜溫差大。前氣象署長鄭明典也提醒「有負北極振盪訊號」。

鄭明典發文，通常北極振盪指數在-2到2之間，會視為不顯著，當成雜訊，但如果持續小於-2，那天氣變化上就容易出現「負北極振盪」的特徵，就是暖空氣容易入侵北極圈，然後北極圈的冷空氣容易外流到中緯度地區，帶來中緯度局部嚴寒的天氣。

廣告 廣告

鄭明典提到，北極冷空氣也不是隨便亂竄，受到海陸分布的影響，負北極振盪發生時，冷空氣最容易外流的區域，第一個是北美，尤其美國東北受到的影響最顯著，常會有持續的冬季風暴影響；其次是西歐地區，這部分變異度比較大；第三就是東北亞方向，影響日韓，台灣則是在影響範圍的邊緣。

更多三立新聞網報導

李運慶被批孝道外包！醫曝經驗嘆氣：「洪詩」們其實很多

玩日本遇最大敵人！一票台人秒認「頭痛快窒息」 內行人曝解法

長輩嘆「冷到發抖」卻不開暖氣！全場讚1神物：省錢又舒服

長期住日本！他回台灣「塞滿箱2日用品」 過來人猛點頭：真的必須帶

