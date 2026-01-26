負北極振盪訊號顯著！鄭明典曝「冷空氣外流3路徑」 恐有寒潮爆發

生活中心／黃依婷報導

今（27）日東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，明（28）日東北季風影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；華南雲雨區東移，臺灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨。前氣象署長鄭明典也提醒，「趨勢上顯示會有一波很顯著的負北極振盪」。

鄭明典發文曬出數據，開頭便寫下「北極振盪指數的訊號」，他提到，黑色曲線是實際分析值，後端紅線是多重預報的結果，趨勢上顯示會有一波很顯著的「負北極振盪」，顯著的負北極振盪，表示有明顯的暖空氣入侵北極圈，而北極圈的冷空氣外流到中緯度地區。

鄭明典表示，受到海陸分布的影響，冷空氣有一些比較容易外流的區域，其中一個就是北美洲，因此美國正在發生的強烈冬季風暴，在說明上會提到負北極振盪，或是北極寒潮爆發，另一個冷空氣外流路徑是在歐洲，不過這部分變動範圍比較大。

鄭明典指出，最後還有第三個冷空氣外流的路徑，那就是由西伯利亞南下，北極振盪指數在中期天氣預報上有參考價值，但是一個指數能表達的資訊還是很有限，應該只是方便提醒注意北極冷空氣流向的一個客觀數據。

