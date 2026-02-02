負北極振盪趨勢變了！鄭明典曝冷空氣「流入2地」 對台灣影響出爐

前氣象局長鄭明典表示，目前負北極振盪的趨勢明顯，冷空氣主要流入北美和歐洲。（圖／翻攝自臉書，鄭明典）

2016年曾發生極端寒流事件，當時因「負北極震盪」現象，大量暖空氣源源不絕地輸入北極地區，令原本穩定的極地渦旋陡然分裂，形成了多股南下的寒流，導致台灣平地多處罕見下冰霰。前氣象局長鄭明典先前曾透露，目前負北極振盪的趨勢明顯，冷空氣主要流入北美和歐洲，對台灣影響很有限。

「大趨勢變了！」鄭明典今天（2日）在臉書曬出北極震盪指數，透露該指數不久前出現一個短小於－4的極端（10％）狀態，算是很顯著的一次負北極振盪事件，主要的冷空氣流入北美和歐洲，甚至影響了俄烏戰場。但是對台灣影響很有限。

他進一步說明，圖中的粗黑線可視為觀測值，細紅線則是預報值，「很多細紅線起始點相同，都是可能的後續，而粗黑虛線就代表所有紅線的平均。最近的預報，粗黑線開始明顯往『0』值方向偏移，之前的預報大多呈現長時間的負值。這個意思是，預報趨勢，在中緯度流竄的冷空氣可能將逐漸消散減弱。」

據了解，當北極振盪指數為正值（正相位）時，表示北極的氣壓較例年為低，與中緯度的氣壓差變大，此時圍繞北極的寒帶噴射氣流－極地渦旋（Polar Vortex）變強，此一變化會抑制北極的寒冷氣流南下，使得歐亞大陸北部及北美洲北部的冬季氣溫較例年為高，形成暖冬。

反之，當北極振盪指數為負值（負相位）時，便會造成北半球中緯度地帶冬季嚴寒。如同南極震盪與北半球夏季風強弱正相關，北極振盪與澳洲夏季熱帶氣旋頻率跟強度正相關。

