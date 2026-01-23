負北極振盪 冷空氣外流迎嚴寒 鄭明典：台灣在影響範圍

今（23日）白天起強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，前中央氣象局長鄭明典表示有「負北極振盪」訊號出現，暖空氣容易入侵北極圈，使得北極圈的冷空氣外流到中緯度地區，帶來嚴寒的天氣，其中東北亞的日韓是影響區域之一，台灣也在影響範圍的邊緣。

鄭明典在臉書貼出氣象圖，並發文表示，通常北極振盪指數在－2～2之間，會視為不顯著，當成雜訊；但是持續小於－2，天氣變化上就容易出現「負北極振盪」的特徵，暖空氣容易入侵北極圈，使得北極圈的冷空氣容易外流到中緯度地區，為中緯度局部地區帶來嚴寒的天氣。

鄭明典進一步說明，北極冷空氣也不是隨便亂竄，受到海陸分布的影響，負北極振盪發生時，冷空氣最容易外流的區域，第一個是北美，尤其美國東北受到的影響最顯著，常會有持續的冬季風暴。

鄭明典表示，其次受影響的是西歐地區，這部分變異度比較大；第三個地區就是東北亞方向，會影響日本、韓國，台灣則是在影響範圍的邊緣。

至於近日天氣，中央氣象署表示，明天至下周一（24至26日）各地早晚偏冷，白天大致多雲到晴；下周二（27日）東北季風增強，北部及東半部氣溫下降、有局部短暫雨，影響至下周三（28日）；下周五（30日）又有另一波東北季風，北台灣再轉濕冷。

