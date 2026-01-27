「負北極振盪」顯著！專家揭「3路徑」恐有寒潮
生活中心／李筱舲報導
今（27日）受到東北季風增強影響，北台灣氣溫顯著下滑，濕冷天氣預計持續至明日。前氣象署長鄭明典發文提醒，最新數據顯示正發生顯著的「負北極振盪」，這意味著北極圈冷空氣正向中緯度地區外流，全球氣候將面臨一波劇烈波動，民眾應嚴防低溫與降雨影響。
鄭明典昨（26日）在臉書發文指出，據觀測數據，北極振盪指數呈現明顯負值。（圖／翻攝自鄭明典臉書）
鄭明典昨（26日）在臉書發文指出，根據觀測數據，北極振盪指數呈現明顯負值，反映出暖空氣入侵北極圈，進而將極地寒風擠向南方。鄭明典分析，冷空氣外流主要有三大路徑：第一條路徑已導致北美洲爆發強烈冬季風暴；第二條則掃向歐洲。第三條經由西伯利亞南下的路徑，這也是近期影響亞洲氣候的關鍵因素。
氣象署提醒，今（27日）受東北季風影響，全台轉為濕冷天氣。（圖／翻攝自臉書粉專《報天氣 - 中央氣象署》）
雖然北極振盪指數僅是中期預報的參考工具，資訊含量有其限制，但鄭明典強調，該數據是提醒注意北極冷空氣流向的重要指標。另外，氣象署指出，隨著華南雲雨區東移，全台轉為濕冷天氣。今（27日）台灣北部及東半部已有局部短暫雨，中南部亦有零星雨勢。在冷空氣持續南侵的趨勢下，北台灣早晚偏冷，提醒民眾適時增添衣物並備妥雨具。
原文出處：專家示警「負北極振盪」指數顯著！極地冷空氣南下「3路徑」恐有寒潮爆發
