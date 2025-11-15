負擔加重 工商界憂引發通膨

商總榮譽理事長賴正鎰表示，若將「政府負最終支付責任」入法，將會增加企業的負擔。圖為民眾前往勞保局洽公。（本報資料照片）

立法院衛環委員會將在17日審查《勞工保險條例》。商總榮譽理事長賴正鎰表示，若將「政府負最終支付責任」入法，將會增加企業的負擔，惟現在企業缺人，不會減少聘僱機會、影響就業市場，但可能會影響企業投資或者商品售價，再掀起一波商品調整而引發通膨。

勞保費用負擔企業占比70％、勞工負擔20％，政府負擔10％。賴正鎰說，這樣的負擔比例失衡，因此工商界多年來都努力爭取勞保費用負擔比率調整，而且勞保費用在人事成本費用中占比大，超過20％，所以希望勞保費改革時，也能調整負擔比率，降低企業負擔。

若將「政府負最終支付責任」入法，依據主計總處、財政部的說法，恐會增加勞保費用賴正鎰表示，若依據比率來算確實會增加企業的負擔，不過，現在企業缺人，不會減少聘僱機會、影響就業市場，但可能會影響企業投資或者商品售價，再掀起一波商品調整而引發通膨。

中小企業總會理事長李育家表示，台灣的健保、勞保是重要的社會安全網，也是台灣民眾可以安居樂業的重要支柱，「勞保、健保不能倒」。但中央政府可運用的財源有限，且談到「保費漲價」就受外界批評，勞保、健保照顧的對象逐漸「寬鬆」，確實讓勞保、健保很難運作。

李育家也提醒，立法院近期通過《財劃法》，要求政府補足刪減地方的636億元，一般型與計畫型補助款又不能少於前一年，這些已經讓中央政府的財源缺損一大塊；現在又要求中央、國庫撥補勞保基金法制化，政府整體施政能力將受到擠壓。