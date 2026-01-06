負氣離家少年街頭徘徊 母親急哭報警 大同暖警開導解心結

圖說：臺北市大同分局寧夏路派出所警員林東頡。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大同分局寧夏路派出所警員林東頡日前擔服所內勤務時，見一民眾神情慌張步入派出所，喘著氣說要報案，稱今晚與就讀國中的孩子因玩手機遊戲問題而發生爭執，沒料到孩子卻因此負氣離家，他急著四處尋找均無所獲，眼看著夜已深，孩子仍不知流落到哪裡，故請警方幫忙。

員警先安撫報案人情緒，並傾聽案發經過，隨即製作失蹤人口案件並通報協尋，另一方面也根據報案人提供的孩子特徵積極調閱路口監視器，盼能即時尋獲。然就在此時，一位熱心民眾突然帶領著一位滿臉淚水的少年走進派出所，她告訴警方，她發現這位少年深夜仍獨自坐在街頭哭泣，希望警方能提供協助。經警方比對身分後，發現這孩子正是負氣離家的少年，隨後少年在警方的關懷及開導下，終於解開心結和家長擁抱，破涕為笑一同回家。家長十分感謝警方協助，表示未來會改善親子溝通方式，也會花更多時間陪伴孩子成長。

大同分局提醒家長，青春期的孩子情緒起伏較大，應多注意其身心健康，保持良好溝通，並呼籲如遇疑似走失兒少，可請求警方協助，讓我們一同守護孩子的成長。