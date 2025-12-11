負責人同一人！竹市5所幼兒園「涉體罰」遭撤照 議員爆：剪刀戳童嘴

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市夏姓男子經營幼兒園和補習班，因涉嫌不當對幼童，遭市府廢除旗下5間機構。（示意圖／pixabay）

新竹市夏姓男子在新竹市經營幼兒園，旗下包含補習班共有5所機構，但因夏男涉及體罰，市府廢止5間幼兒園與補習班，但卻引發不少家長抱怨「孩子無處可去」。時代力量市議員林彥甫表示，早在去年8月就接過家長陳情，指出孩子在夏男旗下某幼兒園遭不當對待，包括用剪刀戳小孩嘴巴、用梳子尖端戳牙齒等，這次市府迅速處置，才沒讓更多孩子受害，目前已啟動配套措施，盡力將對幼兒及學生學習生活的影響降至最低。

夏姓負責人因涉嫌體罰，市府廢止他旗下的私立諾貝兒幼兒園、私立丹尼爾幼兒園、私立丹尼爾關東幼兒園、私立丹尼爾文理技藝短期補習班及勝成文理補習班等立案證書，同時禁止該夏姓負責人2年內申請設立或擔任教職人員。

市府公告裁罰以及行為人。（圖／翻攝自林彥甫臉書）

林彥甫指出，去年8月底，有孩子就讀諾貝兒幼兒園，家長透過雲端觀看學校監視器畫面，發現老師不當處罰小孩，有拍打臉部、拿蒼蠅拍打小孩、甚至疑似用剪刀戳小孩嘴巴、用梳子尖端戳牙齒的動作。

林彥甫在了解陳情人的訴求後，立即要求教育處儘速去稽查。教育處當天下午即到幼兒園備份監視器畫面，並啟動相關調查。事後，外部組成的調查小組發現確實有不當管教的事實，並由市府認定委員會做成「教保服務人員對幼兒有不當對待行為」的決議。 去年11月初，教育處也依法裁罰兩名行為人23萬元及6萬元，並裁罰夏姓負責人6萬，同時停招1年至今年11月底。

林彥甫表示，因當時教育處積極、秉公處理，所以沒有民眾不服而爆料在媒體版面。不過近期該夏姓負責人因其他案件被市府裁處停業，有認為處罰過重的家長來陳情，讓我想起去年這件令人難過的案件。

林彥甫認為，教育處這次會做出停業的裁處恐怕是其來有自，當然我也再次提醒教育處務必做好學生的安置，盡可能提供完整配套，讓對家長、小孩的影響降到最低。

