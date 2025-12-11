負責人涉體罰5幼兒園遭撤照 竹市府回應了

▲負責人涉體罰旗下幼兒園遭撤照，新竹市府表示，安置與支持服務同步展開。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 新竹市私立勝成兒童課後照顧中心夏姓負責人遭控體罰，新竹市府日前依法廢止其名下5間幼兒園與補習班立案。但因為旗下學生達200多人，引發家長抗議配套措施不足。 新竹市教育處昨（10）日表示，安置與支持服務同步展開

教育處表示，本案所作之廢止處分，均依據《幼兒教育及照顧法》及《補習及進修教育法》等相關法規辦理，並在過程中經過多次與教育部審慎評估與程序確認，決策有所本，該廢止處分將自明(115)年2月28日起生效。

教育處表示，倘夏姓負責人不服市府處分，應儘速依行政救濟程序提起訴願，市府亦將配合協助轉呈教育部處理，以確保依法行政及當事人之權益，機構所屬教職員之權益亦受勞動法規保障，機構負責人可依規定預為規劃與處理相關事宜，以維護從業人員權益。

針對有關於家長關心的幼生安置部分，教育處強調，已啟動配套措施，盡力將對幼兒及學生學習生活的影響降至最低。在幼兒園安置部分，教育處將發函每位家長「安置需求表」，於填寫後由專責人員彙整每位家長的意願，主動協助媒合與安排合適的安置方案，以確保就學權益不受影響。另外，考量國小學生安親需求，虎林國小亦將適時增加校內課後照顧班名額，以符應家長所需；如有需要，新竹市補習教育協會也將協助學生轉班至其他課後照顧服務中心或補習班。

教育處補充說明，本案秉持以兒童最佳利益為核心原則，將全力協助家長提供諮詢及安置措施，妥善處理相關事宜，但也絕不姑息任何形式的違法行為在教育場域發生，以確保孩子們的安全與福祉。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



