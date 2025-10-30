負責人職場霸凌最重罰100萬 職安法專章立法院初審通過
〔記者謝君臨／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會今天初審通過「職業安全衛生法修正草案」，增訂「職場霸凌防治」專章，明定職場霸凌定義、防治措施、雇主接獲申訴後必須通報等；若最高負責人經認定有職場霸凌行為，最高處100萬元罰鍰。此外，若雇主違反安全設施，初審通過條文為可處5萬元以上、300萬元以下罰鍰。
為強化勞工保障，行政院院會8月通過職安法修正草案，增訂「職場霸凌防治」專章，明訂職場霸凌定義，函請立法院審議。立法院衛環委員會29、30日排審職安法修正草案，朝野立委歷經2天討論，今完成初審。
初審通過條文增訂「職場霸凌防治」專章，明定「職場霸凌」是指勞工於勞動場所執行職務時，事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當言詞行為，導致身心健康遭受危害，而情節重大者不以持續發生為必要。
初審通過條文規定，雇主應採取必要措施防治職場霸凌。若接獲勞工申訴遭受霸凌，應避免霸凌情形再度發生，且視需求與情節提供諮詢，或必要協助及保護措施，並進行協調或調查；若接獲被霸凌勞工申訴，雇主應於主管機關指定網站登錄，事件處理結果也應登錄網站，避免選擇性通報。
初審通過條文指出，若雇主知悉勞工遭霸凌，卻未採取相關協助或調查機制，可處3萬元以上、75萬元以下罰鍰；若最高負責人經認定有職場霸凌行為，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。
初審通過條文指出，雇主對職場霸凌事件調查應秉持客觀、公正、公平原則，調查時給予當事人充分陳述意見與答辯機會，若僱用勞工達到一定規模，應組成調查小組，小組外聘成員比例不得少於2分之1。
初審通過條文規定，勞工遭受職場霸凌應向雇主提起申訴，若被申訴人為最高負責人時，得逕向縣市主管機關提起申訴，而縣市主管機關得請專業人士或民間團體協助，調查小組外聘成員比例同樣不得低於2分之1。
初審通過條文明定，若雇主對職場霸凌事件調查結果經認定違反相關準則，且調查程序有重大瑕疵者，主管機關、勞動檢查機構得要求重新調查，雇主不得拒絕。
此外，為遏止不法行為，初審通過條文也提高針對雇主違規的刑事罰刑期、罰金及行政罰鍰上限額度。
