負責人體罰兒童！課照中心遭廢除立案 連帶5所教保機構也未倖免

【記者張沛森／竹市報導】新竹市私立勝成兒童課後照顧服務中心夏姓負責人因違反《兒童及少年福利與權益保障法》，經調查認定有體罰兒童等不當行為，市府除依法裁罰外，今年8月14日處分廢止該課照中心立案，禁止夏姓負責人於兩年內申請設立或擔任教職人員；由其擔任負責人的另5家教保機構立案證書也被廢止，並要求於明年2月28日前妥善完成幼生及學生安置與轉介作業。

教育處表示，新竹市私立勝成兒童課後照顧服務中心夏姓負責人因違反《兒童及少年福利與權益保障法》第81-1條規定，經依法調查並認定有體罰兒童等不當行為，市府除依法裁罰中心外，今年8月14日以正式處分廢止該課照中心立案，禁止該中心夏姓負責人於兩年內申請設立或擔任教職人員。

教育處指出，夏姓負責人亦為私立諾貝兒幼兒園、私立丹尼爾幼兒園及私立丹尼爾關東幼兒園之負責人，經教育部今年10月30日函釋，體罰行為亦屬《幼兒教育及照顧法》第24條所列情形，應依法廢止設立許可，且不得以更換負責人方式規避相關責任。

此外，新竹市私立丹尼爾文理技藝短期補習班及勝成文理補習班亦由同一負責人設立，經市府洽請教育部釐清後認定，其行為違反《補習及進修教育法》第9條第6項規定，依同法第7項規定應予廢止立案。

教育處說明，市府已正式行文通知前述補習班及幼兒園，要求於明年2月28日前妥善完成學生安置與轉介作業，屆期將正式廢止立案。相關資訊及協助措施將由教育處另行提供，確保教保品質與學生權益不受影響；同時提醒家長留意後續公告，以便及早規劃孩子的就學安排。

教育處說明，針對夏姓負責人所屬機構之員工權益，市府勞工及青年處將依勞動相關法規提供協助，包括資遣費計算、未休假補償等事項，並就事業單位大量資遣情形，協助資方擬定資遣計畫及處理歇業程序中涉及的各項權益問題。同時，就業服務中心也將向受影響員工說明失業給付申請流程，並提供就業諮詢及轉介媒合等協助，協助勞工順利銜接後續工作安排。

教育處強調，保護學童身心健康是市府最重要的責任。對於涉及兒童及少年安全的案件，市府絕不寬貸，並將持續強化各項監督與管理機制，確保每一位孩子都能在安全、尊重與充滿關愛的環境中成長與學習。

