負面情緒超過兩週 非單純老化 恐老年憂鬱症上身

成大醫院精神醫學部主治醫師李佳寧提醒，老年憂鬱並非正常老化，及早辨識與治療有助於提升長者生活品質。（記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

不少人以為年紀大了情緒低落、悲觀退縮是自然老化的一部分，但若情緒長期低落、對生活提不起勁，甚至反覆以身體不適就醫，背後可能隱藏的是「老年憂鬱症」，並非單純老化現象。

成大醫院精神醫學部主治醫師李佳寧指出，「老年憂鬱」是指60歲後首次出現的憂鬱症狀，若憂鬱、焦慮或空虛情緒幾乎整天持續超過兩週，即不屬於正常老化歷程。老年憂鬱的表現常與年輕族群不同，未必是明顯悲傷，而是情緒麻木、對事物失去興趣、不願與人互動，或變得煩躁不安，也可能出現疲倦無力、行動與說話變慢、記憶力與專注力下降等情形，甚至被誤認為失智或退化。此外，老年憂鬱常以身體症狀呈現，包括頭痛、胸悶、全身痠痛、腸胃不適、食慾下降與睡眠障礙，反覆檢查卻找不到病因。這些身體化症狀，往往是難以用語言表達心理壓力的結果。

研究顯示，台灣65歲以上長者憂鬱症盛行率約1成6，75歲後接近2成，且高齡男性自殺率為全國平均的2倍，顯示老年憂鬱與自殺風險、生活品質密切相關。老年憂鬱的成因包括慢性疾病、行動退化、長期疼痛、失眠、多重用藥副作用，以及退休、喪偶、重大疾病或照顧壓力等；孤獨、社交隔離與支持系統不足，也會提高風險。

李佳寧指出，經專業評估後，可依個別狀況採取心理治療、藥物治療或非藥物治療，關鍵在於及早發現、及早介入。

醫師也提醒，維持規律運動、均衡飲食、充足睡眠與良好人際互動，有助於心理健康；若發現長輩情緒或行為明顯改變，應主動尋求專業協助，讓「活到老」真正能「快樂到老」。

（珍惜生命，自殺防治專線請打1995）