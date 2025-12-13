負面行銷鬼才？逢甲女學生「0成本抽成」被打槍怒噴炸雞店 校方回應了

逢甲行銷系女學生提議「0成本抽成」被打槍，怒噴炸雞店慘遭炎上。圖／翻攝自Google街景地圖、店家IG

逢甲大學行銷系學生日前在某店家2樓舉辦包場活動，主張能帶動1樓炸雞店生意，竟上前要求抽取20％營業額，遭到炸雞店老闆當場拒絕，一名女學生「Abi」在網路上發文怒批老闆「是沒打狂犬疫苗還是怎樣」遭炎上。對此，店家出面還原事發過程，校方也緊急回應，表示會強化學生社團參與素質，避免類似狀況再次發生。

逢甲大學行銷系11月23日在台中中區某店家2樓舉辦活動，評估能帶來170名客流量，向位於1樓的炸雞店老闆提議，採「82分帳」抽取收益，被老闆當場拒絕。

廣告 廣告

逢甲大學辦包場活動，要求抽成遭炎上。圖／翻攝自逢甲大學行銷系Threads

豈料，一位名為Abi的林姓女學生氣憤在Threads上發文，聲稱派出2名「最有禮貌的人」上前交涉，怒批炸雞店老闆Jimmy「是沒打狂犬病疫苗還是怎樣，瘋狂跳針態度超爛」，該言論瞬間被炎上。

炸雞店老闆Jimmy接受媒體訪問時表示，聽到對方提出「經過一樓店面要抽成」的要求，當下的反應只有「蛤？」質疑對方要用什麼立場抽成，直呼「怎麼可能答應」。他也點名，該名發文嗆人的女學生行為極為沒教養，「逢甲大學校長、行銷系主任你們怎麼教小孩的」。

炸雞店老闆Jimmy出面還原事發經過。圖／翻攝自店家IG

逢甲行銷系事後先是發文呼籲網友「了解過事實再發言，謠言止於智者」，不過眼見爭議越來越多，11日再度發文致歉，表示已要求組員「Abi」撤下不當與偏激貼文，「向Jimmy 先生及店家致上最深的歉意。」

逢甲行銷系道歉了。圖／翻攝自逢甲大學行銷系Threads

逢甲行銷系表示，這次為該屆系上第一次籌辦派對，「因經驗不足與思慮不周，造成了誤會與傷害。我們會以此為教訓，未來將更加謹慎、負責地處理所有對外溝通事宜」，並再次向炸雞店及老闆致上最誠摯的歉意。

對此，逢甲大學校方也回應，表示學生已正式向商家致歉。本校肯定學生勇於面對並負責的態度，未來將持續強化學生在社會參與之素養，感謝各界關心。

根據《TVBS》報導，該家炸雞店前身為1970年代清泉岡基地紅極一時的美軍炸雞，老闆原是資深DJ，返鄉後繼承父親手藝開店，並於1個多月前從餐車搬到新店面，如今卻遇上糾紛，也引起外界關注。



回到原文

更多鏡報報導

台遊客趕不上飛機竟耍特權！ 聯絡駐日代表處要求「特別處理」

不只虐狗！茶聚加盟主再爆欠薪「封鎖神隱」 牙醫配偶遭肉搜撇清：看影片才知道

從白天喝到晚上！男子猛灌高粱「無照騎車」摔死 法院1原因判同桌有罪