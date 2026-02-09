負面評價53.5%高過國民黨！泛藍、小草都不滿 鄭麗文：我抗壓性很高

《美麗島電子報》日前公布最新1月國政民調，調查民眾對國民黨主席鄭麗文的信任度，結果顯示僅28.7%民眾表示信任、53.5%表示不信任，鄭麗文的不信任度甚至高於國民黨本身，對比10月的民調，其中泛藍民眾的負面評價增加14.5個百分點，國民黨支持者負面評價增加11.7個百分點；就連民眾黨支持者負面評價都增加19.5個百分點。鄭麗文今（9）日在節目《歷史易起SHOW2.0》表示，自己的抗壓性很高，而且所接觸到的泛藍支持者，都還是有感覺到大家對她愛護、照顧也表達力挺。



針對美麗島民調結果，鄭麗文表示，其實自己不願意評論個別民調，但她要說自己抗壓力很高，不會因為這樣改變主辦初選態度，如果自己因為批評與壓力改變初選程序，那將會引起更大怨言與更多負評，所以不要以為可以施壓，而且對國民黨選情的影響也言之過早。



此外，針對《自由時報》近來報導國共智庫論壇和鄭習會相關爭議，鄭麗文批評，每天《自由時報》編故事、捏造新聞，根本胡說八道、胡謅亂寫，可以這樣公然寫小說嗎。這種沒有良知跟羞恥的新聞敗類，但是長期看三民自的、還有一些搞不清楚狀況的外國人，都還以為是真的，然後自己還要花很多力氣告訴大家子虛烏有，還可以亂編到這種地步，真的瞠目結舌。



鄭麗文直言，在這種資訊爆炸年代，各種不同居心和出發點都製造很多訊息，不能因為這樣就被左右，一定要有清楚的核心價值跟方向，要知道今天要走的路，才不會父子騎驢、瞻前顧後，失去方向像無頭蒼蠅一樣，這是過去大家擔心國民黨會犯的毛病，她要請各位放心，絕對不會發生在現在的中央黨部。

上述民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。​



