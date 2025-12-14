財劃法、年金相關法案傳不副署不公布 藍白綠反應一次看

媒體報導指停砍年金、財劃法等相關法案府院擬「不副署、不公布」。民眾黨主席黃國昌今天說，這不是憲政首例，這是憲政災難，總統賴清德與行政院長卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人，請他們三思。國民黨團首席副書記長林沛祥也說，與其想盡辦法不執行立法院通過的法律、不編列預算，倒不如請身兼民進黨主席的總統賴清德好好與國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌坐下來談。民進黨立法院黨團幹事長鐘佳濱則表示，行政權對於立法院藍白多數通過的法律恐有違憲、濫權情況，「武器就是不副署」，只是先踩剎車。

財劃法修正草案院會表決時，朝野立委各自高舉 「同意」、「反對」表述立場。（中央社資料照）

朝野針對財劃法攻防不斷，立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白11月14日再度三讀通過修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。行政院認為三讀條文影響中央對地方補助款財源調整及協助能力、超過當年度舉債上限、造成中央政府各項施政項目無法順利推動等，有窒礙難行之處，因此向立法院提出覆議案。

覆議案在12月5日遭藍白否決，行政院強調不會執行違法的財劃法，更不會以此重編明年度總預算。財劃法最晚須於15日公告，民進黨12日已透過便當會取得共識，要讓行政部門自行決定財劃法是否副署。

《自由時報》報導，財政收支劃分法覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，這將成憲政首例；至於立法院12日三讀的停砍年金相關法案，也朝「不副署、不公布」規畫，須待法案送抵總統府與行政院後再正式宣布。

黃國昌上午舉行記者會，回覆媒體詢問時表示，這就在踐踏民主憲政、搞專制獨裁，「這不是憲政首例，這是憲政災難」。「賴清德、卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人」，請他們三思，做這件事非常嚴重。台灣曾號稱亞洲最民主國家、華人民主驕傲與典範，如今就要由賴清德、卓榮泰摧毀，總統說了算、行政院長說了算，這是專制獨裁。

黃國昌質疑，「哪一個民主國家，可由行政權來決定要不要執行國會通過的法律」，他說，賴清德不願承擔歷史責任，打算把責任推給不曉得何時會下台的行政院長卓榮泰扛，行政院長不副署就沒事了，到底是誰出這種餿主意。行政院長副署制度本來是制衡總統的權力，因為以前行政院長是要立法院通過，但現在行政院長是總統任命，總統任命的行政院長敢不副署總統公布的法律，這是什麼民主笑話。

林沛祥今天表示，行政院長卓榮泰考慮把不副署這法律動作拿來做政治上的攻擊武器，基本上是完全扭曲了憲法、法律的意義，實質上也在打臉賴總統。因為行政院不副署的法律動作，特地去否決總統府公布的法案，這樣做的話代表賴卓體系已名存實亡，行政院長極度不同意總統做任何事情。

林沛祥認為，行政院與其想盡辦法不好好執行立法院三讀通過的法律、不編列預算，做些違法亂紀的事情，倒不如請身兼民進黨主席的賴總統，好好與鄭麗文、黃國昌坐下來談一談，如何讓國家繼續前進，如何將焦點回到民生議題上、平復國際外交情勢，這才是國家領導人與執政黨應該做的事。

鐘佳濱今天接受中央社記者訪問表示，立法院通過的法律若有違憲疑慮，憲法法庭會告訴你誰對誰錯，但因憲法法庭被癱瘓，沒辦法進行違憲審查；行政權對於立法院藍白多數通過的法律恐有違憲、濫權情況，「武器就是不副署」，只是先踩剎車。

鐘佳濱說，立法院對於行政院不執行三讀通過的法案，當然可以透過倒閣方式處理，這才是憲法機制，真正不曾使用過的是倒閣權；藍白握有國會多數，若要解決僵局就提倒閣解散國會，由最新民意來仲裁，怎麼有行政獨裁的問題，握有國會多數的藍白就能發動倒閣。