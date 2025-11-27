即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

行政院今（27）日針對立法院藍白黨團14日所強勢三讀的「暴衝版」《財劃法》修正草案提起覆議。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱稍早爆料，他今早前往財政委員會時，聽聞國眾兩黨立委的發言後，瞭解他們對於「暴衝版」與「烏龍版」搞出了什麼「紕漏」還不是很清楚，國人也是看得「莫名其妙」，不分朝野應該正視《財劃法》是國家財政的根本大法並好好討論，不要老是搞那些逕付二讀、沒收討論的事情。





今早9時45分，民進黨立法院黨團於記者室召開輿情回應記者會，由鍾佳濱出面接受媒體聯訪。

關於行政院今日宣布對於11月14日由藍白掌握的國會多數、強行通過的「暴衝版」《財劃法》提出覆議一事，鍾佳濱回顧，其實早在今年3月21日、「暴衝版」之前的「烏龍版」《財劃法》，政院也是提出覆議之後，也聲請憲法法庭的違憲審查。

他說，為什麼從3月21日公告的「烏龍版」《財劃法》至11月14日再度二修的「暴衝版」，行政院必須要來提覆議或其他法治救濟，因為《財劃法》的法源就是憲法第10、13章，這在中華民國的立法中是非常少見的。

鍾佳濱說明，一套法律其法源直接援引憲法第10、13章，這表示這是財政的根本大法，說它是財政的憲法也不為過，跟另外的《預算法》、《財政紀律法》及《公債法》，可以說是國家財政支撐的四根柱子，今天這個基礎的財政憲法遭到烏龍惡修、暴衝亂修，政院當然必須要依法來提出體制上的救濟。

他透露，剛剛才從財政委員會過來，從國眾兩黨與會立委的發言，可以瞭解他們對所提出之「暴衝版」與「烏龍版」搞出了什麼「紕漏」還不是很清楚，有人甚至不清楚到底今天政院要提出覆議的是11月14日通過的「暴衝版」，還是11月21日通過的「補救版」，大家也聽得一頭霧水，什麼是「烏龍版」、「暴衝版」與「補救版」，國人也是看得「莫名其妙」。

因此鍾佳濱強調，民進黨團還是再次懇切呼籲，不分朝野應該正視《財劃法》是國家財政的根本大法，應該好好來討論，包括最近民間團體也提出對《財劃法》相關在地方政府的水平分配，可否由納稅人自己來決定，而不是由《財劃法》裡面透過現在11%的公式設算直接來分配，各種意見都值得探討。

他喊話，也希望國人能有這個機會共同來對國家財政根本大法做些討論與修正，更期盼政院如果提出覆議後，立法院也應該給予政院充分說明，不要老是搞那些逕付二讀、沒收討論。

最後，鍾佳濱再次重申，本屆立法院這1年多來，已經由國眾操作的國會多數，多次演出逕付二讀、沒收討論，讓很多重要的法案沒辦法在委員會審查，背離委員會中心主義，也讓社會各界一頭霧水，甚至連倉促修法的人也修出了一堆烏龍、暴衝，到現在還再補救。







原文出處：快新聞／財劃法三版本藍白分不清？ 鍾佳濱曝：搞出什麼「紕漏」都不知

