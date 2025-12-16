財劃法三讀賴政府宣布不副署 國民黨痛批「比尹錫悅更獨裁」

國民黨直指賴政府「不開心就不守法」，痛批比南韓前總統尹錫悅更獨裁。（圖：國民黨臉書）

行政院長卓榮泰15日召開記者會，正式宣布，決定不副署本次立法院再次通過《財政劃分收支法》修法。國民黨批評，憲法寫得清清楚楚，賴清德總統、卓榮泰必須依照憲法義務公布並執行法律，如今賴卓卻拒絕依法行政，對比南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴遭國會否決後，立刻解除並道歉，賴清德卻將個人意志凌駕在法律及國會之上，比尹錫悅更獨裁。

國民黨15日在臉書發文指出，立法院三讀通過財劃法修正之後，卓榮泰提覆議遭到否決，依照中華民國憲法第72條規定「總統『應』於收到後十日內公布之」，即賴清德最遲必須在今日公布法律；另依照憲法增修條文第3條「覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長『應』即接受該決議」。

國民黨痛批，對於立法院三讀通過的法律，若賴清德、卓榮泰選擇不副署、不公布、不執行，就是昭告天下「只要我賴政府不開心，就可以不守法！」若執政者帶頭藐視法治，該如何要求人民？我國將走向前所未見的憲政崩壞。憲法法庭無法運行，罪魁禍首就是賴清德，身為總統卻提不出人民可接受的大法官，還反過來指責在野黨，根本是「自己生病卻叫別人吃藥」。

國民黨進一步指出，賴清德如今以行政權否決立法權，甚至超越司法拒絕公布法律，無視行政、立法、司法三權分立原則，只想三權一體、遂行實質獨裁。國民黨嚴正呼籲賴清德、卓榮泰，應恪遵中華民國法治，善盡憲法忠誠義務，前有南韓尹錫悅為鑑，成為國際大笑話，賴卓勿一錯再錯，淪為中華民國歷史罪人。