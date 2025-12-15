財劃法不予副署！律師曝「藍白原有2反擊機制」：把自己堵死

政治中心／黃依婷報導

總統府發言人郭雅慧表示，總統今（15）日在公布財政收支劃分法修正條文令文案批示本法修正破壞財政永續；嗣行政院卓院長加註不予副署之意見，以示恪盡憲法忠誠義務與維護國家財政健全之嚴正立場；同時總統並箋函五院院長。對此，律師黃帝穎也表示「藍白在憲政上有二大反擊機制」。

黃帝穎發文，國會在憲政上有二大制衡政院機制，首先憲法法庭有權審判閣揆「不副署」法律是否違憲，針對國會過半通過的法律，卻因閣揆不副署無法生效，國會當然可以提憲法訴訟主張閣揆應副署，但藍白作法自斃，除非修法讓憲訴法回到常軌，否則國會已把自己憲法救濟途徑堵死。

黃帝穎表示，藍白以「憲訴法」修惡及二度全面封殺大法官人事等手段癱瘓憲法法庭，目前已無大法官審查制衡「違憲惡法」，在全球民主國家中，台灣是唯一失去大法官守護民主憲政功能的國家，更凸顯閣揆「不副署」違憲惡法的憲政必要性及正當性。

黃帝穎也提到第二點，依據「憲法增修條文」第3條第2項第3款，立院有權對行政院長提出不信任案，但立法院如果不敢對閣揆提出不信任案，即代表行政院「守護民主憲政」的不副署具有高度憲法正當性；藍白癱瘓憲法法庭，作法自斃，讓藍白只剩下「倒閣」選項，藍白若不敢倒閣，即證明閣揆保護人民、保護國家、守護民主憲政的「不副署」，符合憲法忠誠義務，具有高度憲法正當性。

