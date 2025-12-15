財劃法不副署不公布？在野黨火大：上街頭是必然選項

《財政收支劃分法》覆議案遭立法院否決後，傳出賴清德政府研擬採取「不副署、不公布」因應，引發在野黨強烈反彈。國民黨團幹部14日直言，若民進黨政府執意違法硬幹，「上街頭將是必然選項」，民眾黨主席黃國昌也痛批這是徹頭徹尾的憲政災難。

傳賴政府定調對《財劃法》不副署也不執行。（圖／中天新聞）

朝野因財劃法、停砍公教人員年金修法、總預算案卡關陷入僵局，賴清德15日上午邀請行政、立法及考試三院院長進行國政茶敘，但立法院長韓國瑜婉拒出席，僅有行政院長卓榮泰與考試院長周弘憲會出席。卓榮泰預定在會後對外說明相關立場。

國民黨主席鄭麗文14日在屏東縣黨慶活動中痛批，中華民國領導人帶頭毀憲，國會通過的法案行政部門必須遵守，即使政院提覆議也失敗了，所有憲政手段都已窮盡就該遵守憲法，而不是毀憲蠻幹。她批評虛情假意找人喝茶摸頭，無法解決問題。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

黃國昌表示，這是徹頭徹尾的憲政災難，賴清德與卓榮泰勢必在中華民國憲政史上留下難以抹去的烙印，呼籲兩人三思。他強調，若國會三讀通過的法律行政部門可以自行選擇是否執行，台灣的民主憲政與法治國原則將全面崩壞。黃國昌指出，行政院若不認同立院決議只能依法提出覆議，若可用不副署對抗國會，覆議制度與權力制衡形同虛設。

藍營重要人士指出，若民進黨政府真破壞憲政法制，走上街頭將成為在野黨重要反制手段。國民黨立委李彥秀表示，反制方式很多，包括召開國際記者會向國際社會說明民進黨政府上任一年半來如何破壞民主法治，但相較之下「街頭路線」才是最直接也最具力量的選項。

