財劃法不副署不公布？媒體人列出關鍵：這不是選擇題而是義務

身兼民進黨主席的賴清德總統12日邀黨籍立委便當會，定調行政院就財劃法等採取「不副署」或「副署後不執行」均不違憲的決議。資深媒體人樊啟明列出中華民國憲法規定的3大基本原則，強調公布以及副署立法院通過的法律，這不是選擇題，而是必須執行的「義務」。

樊啟明今（14）日在臉書指出，要討論財劃法「不公布、不副署」爭議前，先複習一下中華民國憲法規定的基本原則，包括 中華民國憲法第二條規定：中華民國之主權屬於國民全體、中華民國憲法第六十二條規定：立法院為國家最高立法機關，由人民選舉之立法委員組織之，代表人民行使立法權以及民主法治國家運作起點：在憲法之下，立法委員代表人民立法，非民選機構的行政院必須依法行政。

樊啟明強調，根據中華民國憲法，公布以及副署立法院通過的法律，這不是選擇題，而是必須執行的「義務」，賴清德總統沒有美國「口袋否決權」，中華民國憲法七十二條寫得很清楚，「立法院法律案通過後，總統『應』於收到後十日內公布之」。總統的公布只是程序上的最後一哩路，「應」字在法律上意義代表「必須」，賴總統無權扣留；行政院長卓榮泰覆議輸了就得認，覆議案在立法院被否決，根據憲法增修條文規定，行政院長「即應接受該決議」，這裡的「接受」，包含完成後續的行政程序（即副署與執行），不副署就是違反憲法義務。

民進黨政府為對抗在野黨占多數的國會，說是要創下憲政首例，樊啟明遺憾表示，有學者也甘於擔任跑龍套的洗地角色，「就問如果綠營論述成立，是否就意味著行政權可以片面讓立法權歸零，立法院還需要存在嗎？這叫民主還是獨裁？」

