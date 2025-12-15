財劃法不副署不公布 張麗善：府院只有政治沒有法治

針對行政院長卓榮泰14日表態將善盡「守門人」職責，外界傳出行政院將對《財劃法》採取不副署、不公布的處理方式，雲林縣長張麗善今（15）日公開批評，憲法應保障所有立法院三讀通過的法案，行政院必須負起執行責任，如今從總統到最高行政首長都不遵守法治精神，心中「只有政治而沒有法治」，這並非人民所期待。

雲林縣長張麗善。（圖／中天新聞）

張麗善強調，台灣不是極權國家，而是民主法治國家。憲法應該保證所有三讀通過的法案，行政院必須要有執行的責任與義務，讓全民賦予最高民意機構立法院三讀通過後的法案能夠落實執行。她指出，今天不只從總統到最高的行政首長，對於這樣的法治精神都不遵守，心中只有政治而沒有法治，這是人民所不期待的。

張麗善表示，人民期待的是府會和諧，三讀通過代表民意的法案，行政院一定要落實執行所有福國利民的方案。她認為這次的《財劃法》已經違背當時的初衷，當時是希望增加地方政府經費，能在第一時間最有效率執行所有基礎建設，但第一次《財劃法》修法後是左手給右手扣，才會再有第二次的《財劃法》。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

針對總統希望提高國防預算一事，張麗善質疑，如果兩岸間是透過和平對話，而不要對抗、對立，為什麼要編這麼多國防預算。她認為國防預算吃掉全台灣的總預算，才會壓縮到各個縣市政府的《財劃法》空間，導致很多政策無法執行落實。

被問及卓榮泰在臉書發布黑白照片，張麗善表示，這可能是一個比較負面的訊息傳遞，希望他要用正能量、正面積極的態度來面對所有立法院三讀通過的法案，如何透過協商、對話讓大家取得共識。她相信所有立法委員都是非常理性的，提出的法案都是站在人民最高福祉的立場。

