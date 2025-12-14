財劃法不副署不公布 林沛祥：賴總統應與在野黨主席對談

〔記者林欣漢／台北報導〕「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，此將成憲政首例，賴清德總統與行政院長卓榮泰15日將對外說明；至於12日三讀的停砍年改相關法案，也朝「不副署、不公布」規劃，但仍須待法案送抵總統府與行政院後再正式宣佈。國民黨團首席副書記長林沛祥今日表示，賴總統與其想盡辦法做違法亂紀的事情，倒不如以總統兼民進黨主席的身分，與國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌好好坐下來談，如何讓國家繼續前進、如何把焦點恢復到民生議題上、如何把國際外交情勢好好平復下來，這才是國家領導人、執政黨領導者該做的事情。

林沛祥表示，行政院長卓榮泰這次考慮把「不副署」的法律動作作為政治上的攻擊武器，完全扭曲了憲法及法律的意義，且實質上打臉賴總統，因為「不副署」等於是行政院去否決總統府公布的法案，如果這樣做很明顯是「賴卓體系」名存實亡，甚至卓揆極度不同意賴總統做任何事情。

林沛祥說，賴總統與其想盡辦法透過行政院及總統府不去好好執行、想盡辦法不編列預算，做違法亂紀的事情，倒不如以身兼民進黨主席的身分，好好坐下來跟國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌談，如何讓國家繼續前進、如何把焦點恢復到民生議題上、如何把國際外交情勢好好平復下來，這才是國家領導人、執政黨領導者該做的事情。

