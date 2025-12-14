財劃法不副署不公布？綠委喊藍白可倒閣 賴清德能「解散國會」

外傳府院高層已拍板，對《財劃法》採「不副署、不公布」，且停砍年改法案也朝此規劃，引發藍白不滿；綠委王定宇14日表示，立院可依《憲法》權力通過倒閣，而賴清德總統也可選擇解散國會，讓人民用選票決定誰才是多數民意。（中時資料照/黃世麒攝）

外傳府院高層已拍板，對藍白新修正的《財劃法》採「不副署、不公布」，賴清德總統與行政院長卓榮泰將於15日對外說明，且12日立院三讀的停砍年改法案也朝此規劃。綠委王定宇14日表示，立法院也可依照《憲法》授予的權力，通過行政院長的不信任案，而總統也可被動採取更換行政院長或解散國會，讓人民用選票決定誰才是民意多數。

王定宇14日於臉書發文表示，依照《憲法》制度，處理現在的立法亂象，用法律授予的權力，去對抗毀憲亂政的嚴重失衡，「立法院通過的案子，行政院長可以依照《憲法》不副署，該案便無法生效；立法院同樣也可以依照《憲法》授予的權力，過半數表決通過對行政院長的不信任案」。

王定宇提及，這時總統同樣也是依照《憲法》賦予的權力，可以被動採取更換行政院長或是解散國會進行改選，「如果總統選擇解散國會，人民依照《憲法》賦予的權力，用選票決定誰才是民意支持的多數，台灣人民才是最後的裁判者，這就是台灣民主憲政運作的方式！」

綠委許智傑說，失控的藍白國會，架空行政、司法、監察權，把國會權力擴充到無限大，引發憲政危機，行政權也該有相對應的手段，撥亂反正，而非讓國會為所欲為，因此黨內有許多討論，未來「不副署」確實是可以考慮的選項。

綠委賴瑞隆也提到，針對《財劃法》修法爭議，支持中央政府依憲政程序審慎處理，包括評估是否採取「不副署」等作為；《財劃法》相關修法內容涉及違憲，且財政分配機制存在「重北輕南」之虞，衝擊全國縣市間的財政公平性，使高雄、台南等南部縣市財政資源持續流失，進一步擴大區域發展落差。

