財劃法不副署不公布？ 趙少康怒轟無法無天「跟極權國家有什麼兩樣」

財劃法覆議失敗，賴政府打算讓行政院不副署、總統不公布，媒體人趙少康今天（15日）痛批無法無天，把憲政視於無物，繼續蠻橫下去，最後被民意反噬的，只會是你們自己。

趙少康在臉書發文，原先我們的憲法明文規定：「行政院院長由總統提名，經立法院同意任命。」這個設計的精神非常清楚，就是讓行政院長具有間接的民意基礎，體現憲法原本偏向內閣制、責任政治的精神。所以，行政院長才被賦予「不副署」的權力，目的從來不是用來對抗立法院，而是制衡總統權力，防止總統恣意妄為。但問題出在李登輝時期，把行政院長任命同意權拿掉。從那一刻開始，行政院長實質上變成總統的幕僚長，卻仍然保留原本用來制衡總統的權力，整個制度早已變形。現在卻反過來對付立法院，對付民意，跟極權國家有什麼兩樣。

對於立法院三讀通過的法律，總統可以不公布，行政院可以不副署，還大言不慚地說這叫「合憲反制」，趙少康認為這根本不是合憲，這是無法無天，是把憲政視於無物。卓榮泰不是憲政守門而是破門人，照民進黨這套邏輯，立法院乾脆關門算了。反正法案通過也沒用，只要總統不高興，就可以擺爛不理不執行。

面對朝小野大的局面，趙少康認為不是沒有解方，可以像歐洲國家一樣組成聯合政府或需要立院同意權的人事如大法官、NCC委員要坐下來談、彼此妥協，但民進黨做得到嗎？依照賴清德個性的判斷，他要的從來都不是溝通，而是對抗，不是協調，而是硬幹。否則他也不會想出發動大罷免這種事情，還天真地以為會大成功。結果證明得很清楚，台灣人民沒有這麼好騙。現在的僵局不在在野黨，而是在賴清德和民進黨。如果還是繼續蠻橫下去，最後被民意反噬的，只會是你們自己。難道非要把在野黨及人民逼上街頭才滿意？