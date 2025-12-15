財劃法不副署不公布 趙少康批：卓榮泰是憲政破門人

針對行政院提出《財政收支劃分法》覆議案失敗，依法最晚應於今（15）日公布，卻傳出賴政府打算讓行政院不副署、總統不公布。資深媒體人趙少康在臉書發文批評，卓榮泰不是憲政守門而是破門人，痛批賴清德連憲法都可以玩弄，令人歎為觀止。

資深媒體人趙少康。（圖／中天新聞）

趙少康指出，憲法原本明文規定行政院院長由總統提名、經立法院同意任命，這個設計是讓行政院長具有間接民意基礎，體現憲法偏向內閣制、責任政治的精神。他表示，行政院長被賦予不副署的權力，目的從來不是用來對抗立法院，而是制衡總統權力，防止總統恣意妄為。

趙少康進一步分析，問題出在李登輝時期把行政院長任命同意權拿掉，從那一刻開始行政院長實質上變成總統的幕僚長，卻仍然保留原本用來制衡總統的權力，整個制度早已變形。他批評民進黨更誇張，拿這個已經變形的制度反過來對付立法院、對付民意，立法院三讀通過的法律總統可以不公布、行政院可以不副署，還大言不慚地說這叫合憲反制。

傳賴政府定調對《財劃法》不副署也不執行。（圖／中天新聞）

趙少康強調，這根本不是合憲而是無法無天，是把憲政視為無物。他質疑若照民進黨這套邏輯，立法院乾脆關門算了，反正法案通過也沒用，只要總統不高興就可以擺爛、不理、不執行，這跟極權國家有什麼兩樣。

趙少康表示，面對朝小野大的局面不是沒有解方，可以像歐洲國家一樣組成聯合政府，或需要立院同意權的人事如大法官、NCC委員要坐下來談、彼此妥協。他認為依照賴清德個性判斷，賴清德要的從來都不是溝通而是對抗，不是協調而是硬幹，否則不會想出發動大罷免這種事情，結果證明台灣人民沒有這麼好騙。

趙少康指出，現在的僵局，不在在野黨，而是在賴清德和民進黨。他警告若還是繼續蠻橫下去，最後被民意反噬的只會是民進黨自己，質疑難道非要把在野黨及人民逼上街頭才滿意。

