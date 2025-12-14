財劃法不副署不公布 黃國昌怒嗆：賴清德、卓榮泰將成罪人

民眾黨主席黃國昌14日出席「國昌特別企劃」預告記者會，並於會後受訪。(記者塗建榮攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，此將成憲政首例，賴清德總統與行政院長卓榮泰15日將對外說明。對此，民眾黨主席黃國昌今受訪時怒斥，這不是憲政首例，這是憲政災難，賴清德、卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人。

黃國昌批評，國會三讀通過的法律，行政部門竟可以說他不執行，相信曾任立法院長的王金平、現任立法院長韓國瑜都不會認同。若行政部門可以自行決定哪些法律要執行、哪些不執行，台灣的民主憲政徹底崩壞、法治國原則倒地不起。

廣告 廣告

「哪一個民主國家，可由行政權來決定要不要執行國會通過的法律？」黃國昌質疑，賴清德不願承擔歷史責任，打算把責任推給不曉得何時會下台的行政院長卓榮泰扛，行政院長不副署就沒事了，到底是誰出這種餿主意。

黃國昌強調，行政院長副署制度，是用於制衡總統權力的重要機制，因為以前的行政院長是需要立法院長通過，但現在行政院長無須經國會同意，如今總統任命的行政院長不副署總統要公布的法律，這是什麼民主笑話。

「若行政院長可選擇不副署的方式來對抗國會，那覆議跟權利監督制衡都可以廢了！」黃國昌諷刺，民進黨政府直接宣布，中華民國從賴清德登基以後，自始走上帝制、行政權獨大，國會三讀通過的法律，賴總統想執行就執行，不想執行就可以不用執行，這是哪門子的民主憲政。

黃國昌強調，這不是憲政首例，這是憲政災難，賴清德、卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人，台灣曾號稱亞洲最民主國家，是華人民主的驕傲與典範，如今正要被賴清德與卓榮泰一起摧毀，總統說了算、行政院長說了算，絕非民主憲政，是專制獨裁。

【看原文連結】

更多自由時報報導

綠營多路反攻藍白惡法 「財劃法」不副署可望創憲政首例

學者：立法權不能違憲增預算 支持不副署

財劃法不副署 法理及民意後做盾

府院拍板 財劃法不副署 停砍年金法案比照 賴、卓明對外說明

