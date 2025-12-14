財劃法不副署不執行？陳學聖曝賴卓吃定在野黨1事

賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。前國民黨立委陳學聖認為，賴卓體制敢對立院覆議案不副署、不執行，「就是吃定在野黨不敢倒閣」。

陳學聖今（14）日在臉書指出，賴卓體制敢對立院覆議案不副署、不執行，簡單說，就是吃定在野黨不敢倒閣，因為成本太高了，大罷免已等於重選一次，若倒閣、國會解散重選，意味這屆立院太苦命，三年選三次。

陳學聖強調，賴清德、卓榮泰只要吃定在野黨不敢重選的心裡障礙，看來就可無往不利，政院想過的法案，就依法公佈、副署，不想通過的，如財劃法、年改案，就擱著、晾著，最多送憲法法庭，反正大法官人數不足，早已癱瘓，送解釋，也只是虛晃一招，繼續累積朝野相罵本；陳表示，此時的在野黨，有想好該怎麽辦嗎？

行政院針對立院11月14日三讀的《財劃法》提出覆議案，本月5日遭藍白否決，緊接著，立法院12日又通過修正《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，停砍退休公教人員年金，並回溯自113年1月1日起不再逐年遞減。行政院長卓榮泰原表態，對《財劃法》修正案將採取「不執行」方式反制，不過綠營內部普遍認為，若行政院副署法案並由總統公布，即代表同意該法案內容，若採取「不執行」方式對抗，形同自我打臉，主張應採「不副署」方式，賴清德12日召集「便當會」，雖作出「不副署與副署後不執行都合憲」的共識，但黨內多數認為，行政院採「不副署」方式較為合理。

