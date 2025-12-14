財劃法不副署不執行？黃國昌轟賴清德搞帝制

▲《財劃法》行政院擬不副署或不執行，黃國昌痛批賴清德想當皇帝，把鍋丟給不知何時要下台的卓榮泰。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 藍白強渡《財劃法》掏空中央財政且覆議未果，總統暨民進黨主席賴清德日前邀集黨籍立委便當會，會中討論，在合憲前提下，《財劃法》是否採不副署或副署之後不執行。對此民眾黨主席黃國昌今（14）日砲轟，國會三讀法律行政部門竟然可以不執行，天底下沒有這麼荒謬的事情，痛批賴清德不願承擔歷史罵名，把責任推給不知道何時下台的卓榮泰扛，「民進黨政府直接宣布，賴清德登基後走上帝制」。

對於總統賴清德明日擬邀請行政、立法與考試院長國政茶敘，而立法院長韓國瑜表達不會出席，而立法院前院長王金平則建議是可以赴約。對此黃國昌表示，台灣是一個自由國家，不管是不是公眾人物，誰要跟誰喝茶，是每個人選擇的自由，不評論與干涉。

黃國昌表示，台灣最重要的問題是，國會三讀法律，行政部門竟然可以說不執行，天底下沒有這麼荒謬的事情，相信曾經當過立法院大家長王金平沒辦法認同，立法院長韓國瑜也沒辦法認同。

黃國昌說，如果行政部門可以選擇什麼該執行、什麼不執行，台灣民主憲政徹底崩壞，台灣法治國原則倒地不起，以後怎麼抬頭挺胸告訴世界友人台灣是民主國家。

黃國昌表示，人民選出的國會議員通過法律，行政院卻自己去決定要不要執行，而賴清德不願意承擔歷史罵名，把責任推給不曉得何時下台的卓榮泰扛，「不曉得到底是誰出這種餿主意」。

黃國昌痛批這是什麼民主笑話，賴清德想要獨裁專制當皇帝，把鍋丟給卓榮泰，民進黨玩政治玩到民主憲政基本原理都不顧，拜託賴清德跟卓榮泰看一下憲法增修條文，覆議被否決行政院長就必須接受，而不是選擇不副署對抗，如果有權力不副署對抗，那何必提覆議，覆議制度可以廢了，權力監督制衡也可以廢了，「民進黨政府直接宣布，賴清德登基後走上帝制」。

