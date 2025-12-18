財劃法不副署交鋒！ 藍白提移請監院彈劾 卓揆：願意面對

台北市 / 綜合報導

立院藍白今(18)日提案移請監察院彈劾行政院長卓榮泰，監察院回應，收到陳情後將依程序處理，卓榮泰也強調願意面對；但民眾黨也進一步預告將彈劾總統賴清德，對此國民黨立委立委賴士葆坦言，在野席次不足三分之二，總統彈劾案恐怕難以過關。

行政院長卓榮泰說：「這一兩天，行政院是特別地忙碌。」出席頒獎典禮行政院長卓榮泰，還得為繼續為不副署《財劃法》與在野黨抗衡，司法法制委員會上，藍白立委黃國昌羅智強王鴻薇臨時提案，批評行政權恣意推翻國會三讀通過之法律，隨意認定法律是否違憲是僭越司法權，因此要移請監察院彈劾卓榮泰。

行政院長卓榮泰說：「沒有人可以獨裁，只要有任何的憲政機制，都可以來引用，我也願意面對。」卓榮泰強調願意面對，監察院也說收到陳情將依程序處理，但由於立法院無權行使或發動彈劾，只能移請監察院調查，由監院決定是否立案調查並進行表決，若彈劾成立則依法移送懲戒法院獨立審理，假如懲戒法院判定有責則會進入處分階段，最嚴重可能作出撤職處分。

立委(民)鍾佳濱說：「想要透過一個他要廢止的監察院，去彈劾行政院的官員，行政院院長，只證明了他不敢面對，當不信任案通過後，可能民眾黨會團滅。」而除了卓榮泰民眾黨更進一步放話，也將依憲法增修條文第四條第七項提議彈劾總統賴清德。

立委(國)賴士葆說：「發動彈劾，當然什麼都可以，可以啟動，因為二分之一(立委提議)就可以啟動，但是要三分之二(立委同意)才過關。」國民黨立委坦言彈劾總統案恐怕難過關，因為想要彈劾總統，至少三分之二 達76人同意，通過後司法法審理但目前大法官人數不足9人無法開庭，在門檻不低的情況下，想透過彈劾對抗政院的不副署，不是一件簡單事。

