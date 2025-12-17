財劃法不副署僵局 黃健豪：賴卓在嘲諷中華民國憲法 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

《財劃法》修正案，行政院長卓榮泰宣布將不予副署，並強調必須守護國家憲法；總統賴清德也表態支持卓揆。對此，立委黃健豪表示，當賴清德、卓榮泰自以為是憲政守護者，決定不副署立院三讀及公布的法律案，又要立法院提出倒閣案做為救濟手段，本質上他們就是在嘲諷中華民國憲法。

黃健豪說明，閣揆副署權在學理上用來對抗總統權的討論很多了，實務上，依民進黨詮釋的憲法只在乎實際的效果，就是行政院長成為立法院的上級機關，只因為擁有一票否決權。

廣告 廣告

「再多的討論與選舉，只要總統同意，都無法超越行政院長的副署權。」黃健豪認為，卓榮泰不副署這個舉動，開啟了中華民國行憲後，行政院長擁有法案否決權或選擇性執法的憲政先例，發生在行憲紀念日前夕，何其可悲。

至於倒閣，黃健豪認為，這是完全無意義的手段，倒閣只是換掉一個聽令於總統的行政院長，然後總統可以解散國會，換來至少兩個月的國會空窗期。重選以後，又可以再發動一次大罷免，而過程中，總統要再換上誰擔任行政院長，法律上與國會也無關，總統本人，還是可以繼續我行我素到2028年。

黃健豪指出，賴卓兩人的倒閣說，其實就跟這兩年的大罷免亂局一樣，就是希望推翻2024年的立法院選舉結果。但大罷免大失敗的結果，賴清德認為是國民黨、在野黨沒有得到教訓，反而再鼓勵推動倒閣，這樣的理解力也是世界奇觀，「我覺得多說已無益」。

黃健豪表示，立法院已經實質上再選了一次，而事實上製造麻煩的賴清德和卓榮泰則始終不會有任內改選的可能性；賴清德與卓榮泰造成的憲政僵局，唯一的解方就只剩選舉了。他強調，許多立委都是民選的，行政院認為不需要尊重再次改選的多數民意，這個憲政僵局持續下去，只能再來交由民意做決定。

照片來源：取自黃健豪臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台中養豬場違法廚餘養豬 農業局：從重處百萬罰鍰

行政院不副署財劃法 邱鎮軍批拿總預算跟軍購當籌碼

【文章轉載請註明出處】