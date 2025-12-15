財劃法不副署創憲政首例 傳卓榮泰將親上火線說明

行政院提出的財劃法覆議案遭立法院否決後，府院高層已拍板朝「不副署」方向反制在野黨違法修法，此舉將創下憲政首例。總統賴清德今（15）日將召開院際國政茶敘，就財劃法、年金改革等議題與行政、立法、考試等院際院長溝通，但立法院長韓國瑜已表明不克出席，卓揆也不排除親上火線召開記者會說明。

行政院長卓榮泰。（圖／資料照）

立法院5日否決行政院所提財劃法覆議案，法界及綠營內部對於不副署或副署不執行意見分歧。兼任黨主席的賴總統上周五12日召開便當會，聽取黨籍立委及法界人士意見後，朝向定調「不副署」。行政院針對財劃法決採「不副署」方式反制立法院，卓揆不排除親上火線向全國人民說明最終決定及理由，強調以合法合憲方式處理，堅守憲政機關責任。

廣告 廣告

總統賴清德。（圖／中天新聞）

根據《中國時報》報導，有知情人士說明，行政院明年度總預算已依在野黨3月新修正財劃法版本編列預算，而11月14日再修版財劃法不但影響中央對地方補助款財源調整及協助能力，更嚴重的是超過當年度舉債上限，違反公債法及預算法。知情人士強調，這是攸關國家財政根本大法，行政院無法也不能執行違法財劃法，更不能據以編列明年總預算案。

據悉，有學界人士主張政院可以有「副署、不執行」的空間，主因財劃法攸關行政院編列預算的行政權，而立法院侵害行政權，可以暫不執行等待釋憲結果再決定是否編列，就像軍人待遇條例一樣，「副署、不執行」屬合法合憲。但行政院會就不副署（不公布）、副署但不執行，擇一對外公布。

延伸閱讀

財劃法不副署不公布？在野黨火大：上街頭是必然選項

卓榮泰突發「黑白照」！喊必將善盡「民主憲政守門人」職責

高虹安案二審16日宣判 沈政男預言判無罪：法官根本審不下去