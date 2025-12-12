財劃法不副署或不執行？ 綠委：尊重政院決斷
總統賴清德召開黨籍立委便當會，51名立委陸續集合黨中央，就是因為立法院12日又再擋下《國防特別條例》草案，和政院版《財劃法》修正案，付委無望，尤其已經三讀的藍白版《財劃法》修正案，行政院長卓榮泰多次揚言「不執行」，綠營要先集思廣益。
總統賴清德表示，「透過逕付二讀，沒有公聽會，也沒有委員會審查，這種程序不正義的方式通過許多法案，這段時間以來藍白主導的立法院，所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定。」
民進黨團幹事長鍾佳濱指出，「總統考慮會請行政院長，依《憲法》上明文的副署權，來針對後續以及前面的各項法律案，到底如何因應，做出個準備。」
民進黨立委吳思瑤則表示，針對已三讀《財劃法》修正案，是否動用閣揆「副署權」當武器，不副署或不執行，尊重行政院的最後決議。
而藍白已聯手否決8次行政院覆議案，包含《立法院職權行使法》、《刑法》修正案，增訂藐視國會刑責、《憲訴法》修正案、《選罷法》、114年總預算、《警察人事條例》以及2次《財劃法》。
國民黨立委洪孟楷表示，「中華民國總統，不要搞錯方向、搞錯重點，現在是行政院沒有執行，立法院三讀通過的法案，這根本就已經是開民主憲政的倒車，如果真的認為五院裡面有院際糾紛，當找各院院長來溝通協調。」
至於攸關1.25兆《國防特別條例》草案，藍白黨團也提案，要求總統賴清德做國情報告，接受國情諮詢，已逕付二讀交朝野協商。
民眾黨主席黃國昌表示，「總統有義務應立法院的要求，到國會進行國情報告，接受立法委員的國情諮詢，這段話正是賴清德在2024年，總統大選的時候，在總統政見發表會當中，對全台灣人民所做的承諾。」
至於國情報告，國民黨團要求詢答，詢答模式可再討論。不過綠委沈伯洋表示，之前《立院職權行使法》修法，已被宣告違憲，總統不是不願意國情報告，但要在合法合規狀況下來做。
