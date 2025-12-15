財劃法不副署是合憲手段！ 民進黨團：閣揆為憲政所做最後把關

立法院民進黨團今舉行記者會，強調全力支持行政院所做最終決定，並指不副署不僅是合憲手段，以「財劃法」作為不副署的議案更是非常適宜。(記者方賓照攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕針對「財劃法覆議案」遭立法院否決，府院定調「不副署、不公布」法案，引發在野黨批評「獨裁」。對此，立法院民進黨團今舉行記者會，強調全力支持行政院所做最終決定，並指不副署不僅是合憲手段，以「財劃法」作為不副署的議案更是非常適宜，「這是藍白癱瘓憲法法庭下，閣揆為憲政所做的最後把關。」

對於在野黨批府院「不副署、不公布」財劃法等法案是「獨裁」，不排除醞釀上街頭抗議。民進黨團鍾佳濱表示，藍白在立法院通過違背主流民意、傷害國家利益的法案，過去可以由憲法法庭來當「公道伯」，就法規範進行是否違憲的審查，但在藍白惡修「憲法訴訟法」下，憲法法庭被癱瘓，再加上沒有暫時處分可以使用，閣揆不得不用不副署的方式，為憲政做最後把關，進行踩煞車的動作。

鍾佳濱認為，未來能否化解僵局，不是靠人民上街頭，而是藍白可以在立法院提出「不信任投票」，如果通過的話，總統就可以評估是否要解散國會，重新尋求民意到底站在哪邊。

身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤表示，面對藍白在立法院的失序作為，現在是台灣最關鍵的憲政時刻，要予以反制，而憲法第37條條文授權的不副署，絕對是合憲手段，而且以「財劃法」作為不副署的議案，她認為非常適宜。

吳思瑤強調，預算就是民生、「財劃法」是國家財政根本大法，當民生被嚴重癱瘓、預算被嚴重排擠時，對「財劃法」進行不副署，是捍衛民主、維護憲法、守護國家不得不、也是必須的憲法行動。民進黨團會全力支持行政院所做決定，也會一起向社會論述。

