財劃法不副署朝野對立升高 侯友宜「多溝通」：市政、國政一定能夠順暢

新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑出席「基隆市政府都市計畫及都市更新審議交流參訪新北市政府」活動。（圖／新北市府提供）

面對藍白聯手惡修《財政收支劃分法》，行政院提出覆議但遭到立法院否決，行政院長卓榮泰15日宣布「不副署」來反制，創下法案不副署憲政首例，總統賴清德也發表談話，痛批在野獨裁。現在朝野對立升溫可能會影響到明年度中央總預算審查，對於僵局該如何化解？新北市長侯友宜強調多多溝通。

上午侯友宜出席基隆市政府都市計畫及都市更新審議交流參訪新北市政府，與基隆市長謝國樑同台，被問到政院財劃法「不副署」，朝野對立如何化解？侯友宜表示，財劃法已經說過很多次，縱使大家有不一樣的意見跟想法，彼此要互相尊重，也要多多溝通，其實這些錢都是人民的納稅錢，也是要用在人民身上，所以不管立法跟行政兩院，大家面對財劃法，在上一次第一次都已經副署了，「我相信第二次大家多溝通，把事情協調好，我們市政、我們的國政都一定能夠順暢」。

另外，針對停砍公教年金法案，卓榮泰表示說行政院不會覆議，會直接不副署，侯友宜回應說，立法院已經做了一個決議，行政院應該要給予尊重，這是一個機制。如果行政院有不一樣的意見，可以做相關的一些討論，這才是人民之福，不副署絕對不是一個很好的做法，大家好好的再好好去討論一下，畢竟不管是要照顧哪一面的這些體系，都要也要考慮到財政永續，就一起共同努力面對。

