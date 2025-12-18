財劃法不副署爭議 立院司法委員會通過兩譴責案

（中央社記者黃麗芸、陳俊華台北18日電）針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，總統府秘書長潘孟安今天未列席立法院司法委員會報告。包括立委黃國昌、羅智強等人提出兩份譴責案，認為其毀憲亂政，經委員會表決通過。

立法院司法及法制委員會上午邀法務部長鄭銘謙率相關單位進行「綠能弊案肅貪成效、綠能發展之法制策進與防弊」專題報告並備質詢，另針對卓榮泰不副署財政收支劃分法修法，也邀請潘孟安到場進行報告。

委員會主席、國民黨立委翁曉玲首先說，針對司委會邀請潘孟安列席，他雖然有來函說依憲政慣例不出席，但自己仍要譴責潘孟安的這種行為，因為民主政治的基本原則就是權力須受監督，行政權本就應向立法權負責。

翁曉玲認為，國家元首就是整個中華民國國家最高領導人，其一切施政作為都必須要向國會負責，且要向全體國民清楚說明，總統的職權當然包括公布法令之權，這是憲法所明文賦予的義務，凡經立法院三讀通過的法律，總統就必須要公布，這並不是一個行政裁量。

翁曉玲表示，總統賴清德若是包庇卓榮泰不副署法律，從而達到不公布法律的行徑，對於這種重大疑義時，潘孟安應列席委員會進行相關說明和報告，且昨天也有要求總統府必須派員到場，即便潘孟安不便出席，副秘書長也應到，過去也都有列席備詢往例，但今天都沒有派人出席。

在場立委也提出譴責案。立委黃國昌、羅智強、王鴻薇提案，認為依國內歷來大法官解釋之見解，憲法第37條有關總統公布法律須經行政院院長副署之規定，是對總統權力的制衡。但賴總統、卓榮泰卻扭曲憲法第37條的憲政意義，對於國會三讀通過的財劃法修法，賴總統拒絕公布、卓榮泰拒絕副署，創下憲政史上嚴重惡例。

提案認為，若行政權可恣意推翻國會三讀通過之法律，僭越司法權隨意認定法律是否違憲，權力分立原則將蕩然無存，無異於綠色獨裁體制。為捍衛民主憲政，建請做成決議，對賴總統、卓榮泰毀憲亂政作為，提出最嚴厲之譴責，並要求其對於國會三讀通過的法律，應依憲法副署、依法公布。

同時，針對卓榮泰拒絕副署財劃法的失職行為，由提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰。

此外，立委黃國昌、羅智強、王鴻薇、傅崐萁和林倩綺也臨時提案，認為潘孟安身為機關首長卻刻意規避出席、蔑視國會監督。總統府與行政院近日上演「不副署、不執行、不公布」立院三讀通過法案的大戲，毀憲亂政、戕害民主作為，引發全民抨擊。

提案認為，總統府理應至國會向全國人民報告說明，卻選擇性遵守憲法的雙標作為，不僅是技術性杯葛國會，對民意機關的公然蔑視，甚至瀕臨毀憲亂政的地步。對於潘孟安刻意迴避國會監督，藐視國會之行徑，表達嚴正譴責，以維護國會尊嚴。

兩提案進行舉手表決，國民黨、民眾黨立委6人贊成，民進黨立委反對。其中首案表決時，在場立委8人，國民黨、民眾黨6人舉手贊成、民進黨2人反對。第二案表決時，在場立委10人，6人贊成、民進黨4人反對。委員會主席翁曉玲宣布，兩案均多數過半、通過。（編輯：林恕暉）1141218